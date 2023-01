Quanto imbarazzo per Dana Saber al GF VIP: l’ennesima uscita di cattivo gusto è scioccante

Per il calendario del Grande Fratello VIP 7 Dana fa una richiesta scioccante : vorrebbe avere un'arma per posare

Lo proviamo noi grande imbarazzo per chi ha messo una concorrente come Dana nella casa del Grande Fratello VIP. Perchè evidentemente, chi l’ha scelta, non si rende conto di quello che sta dicendo nella casa. Cose molto ben più gravi di una espressione blasfema. La presenza di Dana Saber nella casa del Grande Fratello VIP è qualcosa di totalmente inspiegabile. Oltre a esser cattiva e con il dente avvelenato con i concorrenti, nel tentativo di mettersi in mostra cosa che le riesce in settimana sui social ma poi in puntata non trova mai il suo spazio, ha anche delle uscite squallide. Vi abbiamo già parlato delle sue dichiarazioni d’amore per Putin ma ieri ha dato altre perle. E chissà se qualcuno scriverà a Signorini un telegramma, perchè le parolacce deludono il pubblico invece una donna che dice di voler posare con un’arma per un calendario dovrebbe essere l’esempio da seguire per i giovani spettatori, vero cari autori del Grande Fratello VIP? E’ parecchio interessante come Signorini legga con attenzione le lettere che riceve sulla rivista Chi, i telegrammi, i messaggi sui social ma non quello che si scrive sui siti come il nostro che trattato di televisione e che da giorni fanno notare come la presenza di Dana nella casa del GF VIP sia del tutto incomprensibile.

Dana Saber vuole posare con un’arma per il calendario del GF VIP

Tutto è iniziato dalla nuova missione dei concorrenti, quella che li vedrà protagonisti nella realizzazione di un calendario: “Attenzione! I VIP verranno tenuti d’occhio, il loro operato sarà giudicato, in bene e in male. I concorrenti dovranno riflettere, organizzare e creare il calendario del nuovo anno, ideando sia lo stile, sia il tema, e la realizzazione degli abiti. Il GF Vip può fornire un aiuto, ma la missione deve essere portata a termine dai vip“. Tutto nella norma, anche nelle altre edizioni è stato fatto. Peccato però che questa volta ci sia una concorrente che chiede di posare con un’arma. “Io vorrei farmi, io vorrei vedermi in un’immagine con un kalashnikov, sì e poi vestita militare“ ha detto Dana ed è inutile aggiungere altri commenti, perchè si commenta da sola.