Edoardo in lacrime, ancora per Antonella Fiordelisi: “non ce la faccio più”

Edoardo Donnamaria ancora in lacrime per Antonella prova a spiegarle quello che sente per lei

Sono giorni molto complicati quelli che Edoardo Donnamaria sta vivendo. Il pubblico che segue con attenzione il Grande Fratello VIP 7 non sa più cosa pensare. Molti credono che Edoardo provi solo una sorta di ossessione per Antonella Fiordelisi e che sia interessata a lei perchè attratto molto fisicamente dall’influencer. Altri invece parlano di un amore puro che sarebbe sbocciato se Edoardo non si fosse fatto influenzare dagli amici. Un’altra fetta di spettatori pensa invece che questo sia solo un amore tossico, una relazione malata che dovrebbe essere troncata il prima possibile. I due vipponi però, anche se in modo diverso e in momenti diversi, continuano a stare male. Ieri Edoardo ha avuto un’altra crisi di pianto e si è lasciato coccolare da Antonella. A quanto pare i due vorrebbero stare insieme ma hanno capito che ci sono tante cose che non funzionano.

“Non voglio che stai così” gli dice asciugandogli le lacrime, probabilmente consapevole di essere uno dei motivi del cedimento del suo fidanzato.

Le lacrime di Edoardo Donnamaria

“Io reagisco così quando qualcuno ferisce i miei sentimenti” continua l’ex schermitrice spiegando le ragioni del suo comportamento e del suo risentimento: “Anche io come te ho le mie emozioni e sensazioni”. Tra una coccola e l’altra Edoardo, volendosi lasciare le polemiche alle spalle, ribatte: “Non ce la faccio più a stare così per te”. I due concorrenti del GF VIP 7 nelle ultime ore si sono molto avvicinati e sembra che stiano cercando di trovare dei punti di incontro per capire come andare avanti.

Sembra che uno dei problemi principali, sia quello legato alla gelosia. Ieri ad esempio, Edoardo ha fatto un succhiotto ad Antonella e quando ha saputo che doveva fare la foto con il cartonato di Antonino le ha chiesto di non coprirlo. Amore o possesso? Edoardo, sicuro dei suoi sentimenti per Antonella, conclude: “Se sapessi quello che ho in testa e non riesco a dirti non avresti neanche un attimo di esitazione”.