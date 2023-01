Vipponi preoccupati per Dana: prima urla in confessionale, poi prova a uscire dalla porta rossa

Crisi nera per Dana al Grande Fratello VIP 7: concorrenti preoccupati dopo le urla in confessionale e la minaccia di uscire

Giornata particolarmente difficile per Dana quella del 7 gennaio 2023 nella casa del Grande Fratello VIP 7. La concorrente è una vera mina vagante e anche ieri ha litigato con alcuni vipponi. Se il giorno della Befana aveva fatto le valigie per andare a dormire in piscina, stanca delle liti con gli altri concorrenti, il 7 gennaio le cose non sono andate meglio. La Saber infatti sembrava aver ritrovato l’armonia con alcuni concorrenti del GF VIP ma poi sono successe altre cose che non le sono piaciute. Tutto sarebbe iniziato da una discussione con Wilma Goich che sarebbe stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. La Saber è esplosa e ha avuto delle reazioni che hanno fatto preoccupare molto alcuni dei suoi amici in casa, in particolare Antonella Fiordelisi. Ma andiamo per gradi cercando di capire tutto quello che è successo nella casa del GF VIP in queste ore.

Dana le urla in confessionale e la minaccia di lasciare il GF VIP 7

Tutto è iniziato da una discussione con Wilma Goich. Per chi non lo sapesse, la cantante, insieme a Daniele, la sera precedente, aveva convinto Dana a non dormire in piscina. Poi però, ha scoperto che Dana era andata a letto con il Dal Moro, senza nulla addosso ( forse solo le mutande). La Goich ha trovato questa una mancanza di rispetto nei suoi confronti, anche se non si capisce bene per quale motivo, non essendo lei la fidanzata di Daniele. Forse avrebbe dovuto dar fastidio a Daniele questo atteggiamento, non a lei…In ogni caso la Goich ha discusso con Dana chiedendole spiegazioni e dopo questa litigata la Saber è scappata in confessionale. Tutti i concorrenti hanno sentito le sue urla e hanno capito che stava provando un disagio. Antonella Fiordelisi successivamente, ha raccontato ai vipponi che Dana ha anche cercato di aprire la porta rossa per andare via e che è stata lei a fermarla. Nel corso della serata quindi Antonella, Nikita e altri concorrenti hanno cercato di stare accanto a Dana, convinti che la modella stia attraversando un momento complicato.