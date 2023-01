Come sta Antonino Spinalbese e quando rientra al GF VIP? Le anticipazioni della Panicucci

E' Federica Panicucci a spiegare come sta Antonino Spinalbese : le ultime notizie

E’ andata in onda oggi una nuova puntata di Mattino 5 News con una breve finestra sul Grande Fratello VIP 7. Le anticipazioni di Federica Panicucci hanno riguardato anche Antonino Spinalbese che dal 31 dicembre è fuori dalla casa del GF VIp per problemi di salute. Lunedì scorso Alfonso Signorini si era collegato in diretta con il parrucchiere spiegando che a causa di problemi di salute, Antonino aveva dovuto lasciare il reality per essere portato in ospedale dove era stato ricoverato. Come sta dunque oggi? Già lunedì scorso Spinalbese aveva rassicurato tutti dicendo che stava molto meglio e che presto sarebbe tornato in casa, commentando poi, insieme agli altri vipponi, tutti i fatti accaduti nella settimana. Certo, non deve esser stato molto bello passare la fine dell’anno in ospedale, lontano anche dagli affetti più cari, completamente isolato ma l’importante è che Antonino stia meglio e che presto possa tornare nel gioco o comunque lasciare l’ospedale.

Come sta Antonino Spinalbese?

Qualcuno aveva ipotizzato che Antonino potesse rientrare nella casa anche nella puntata di oggi. In realtà le tempistiche saranno diverse anche perchè, come hanno rivelato gli stessi concorrenti entrati da poco al GF VIP, adesso la quarantena, dopo quello che è successo, dura almeno una settimana, per cui Antonino, una volta lasciato l’ospedale, dovrà comunque stare in quarantena per scongiurare ogni rischio ( nonostante i telespettatori del GF VIP siano convinti che Antonino ha avuto il covid nello stesso periodo in cui anche gli altri concorrenti si sono ammalati).

Tornando alle ultime notizie, Federica Panicucci oggi in diretta a Mattino 5 News ha confermato che Antonino sta molto meglio e che stasera Signorini si collegherà in diretta con lui per un saluto e per spiegare cosa sta succedendo. Per comprendere quindi cosa succederà ad Antonio e quando potrà tornare nella casa, dovremo attendere la diretta di stasera con informazioni più dettagliate da parte di Signorini e company!