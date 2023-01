Antonella Fiordelisi lancia nuove accuse a Edoardo: “sei verbalmente aggressivo, voglio disinnamorarmi”

E' ancora crisi nera tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi: ecco che cosa sta accadendo

Sembrava esserci il sereno tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. I due da qualche giorno vivevano la loro relazione tra alti e bassi cercando di capire se valga o meno la pena andare avanti in questa storia e continuare a stare insieme. Ieri sera però è successo qualcosa di inaspettato. I due erano insieme nella stanza da letto quando a un certo punto si è accesa la discussione. Così Edoardo ha chiesto ad Antonella di andare a parlare in salotto per provare a capire meglio quelle che erano le accuse che la ragazza gli stava rivolgendo. Sembravano aver chiarito quanto successo qualche giorno fa ma invece Antonella è tornata sui suoi passi e ha spiegato al Donnamaria che continua a sentire di non essere amata come vorrebbe, di non sentirsi difesa, di non sentirsi capita. Non solo, ha anche ricordato le gravi offese che Edoardo le ha fatto. Ma come mai tutto questo? Qualcuno sui social ha ipotizzato che Antonella sia tornata a fare la scena solo per far parlare di lei in puntata, visto che nell’ultimo appuntamento con il Grande Fratello VIP 7 c’era stato poco spazio per i Donnalisi.

Ma vediamo che cosa ha detto la Fiordelisi a Edoardo, con le nuove accuse mosse a suo carico ( che poi in realtà, sono sempre le stesse).

Antonella Fiordelisi di nuovo in crisi: le accuse a Edoardo Donnamaria

“Non mi sento amata, io sono molto riflessiva e c’ho pensato adesso. Sento che non mi ami, non mi hai mai difeso quando mi hanno diffamata. Contro di me c’era un branco, mi hanno aggredita, hanno alzato la voce in massa. E tu non hai fatto nulla. Il branco c’era!” queste le parole di Antonella che ha spiegato a Edoardo perchè non stanno andando bene le cose tra loro, tornando praticamente indietro nel tempo di una settimana.

E spunta di nuovo anche Antonino, per la gioia di Edoardo. La Fiordelisi ha detto: “Se tu puoi essere amico di donne con cui sei stato, allora non dire a me di limitare il rapporto con Antonino dato che se anche fosse ci ho flirtato quando non eravamo fidanzati e non mi fare scenate per ogni interazione con lui. Tu stai con Micol con cui hai pure fatto roba in passato!“

Poi ha concluso: “Tu mi fai stare male, io non sono innamorata? Spero di disinnamorarmi molto presto di te. Sei una persona cattiva me ne vado basta. Sei verbalmente aggressivo e dici cose brutte”.