Anche Nicole Murgia ha bestemmiato? Serve un prete al GF VIP

Nicole Murgia ha bestemmiato nella casa del Grande Fratello VIP 7? Spunta il video

Da ore circola in rete un video che dimostrerebbe l’ennesima bestemmia nella casa del Grande Fratello VIP 7. Una premessa: dal video in questione non si comprende davvero molto. Gli stessi spettatori del GF VIP si dividono: c’è chi sente dire “oddio” c’è chi sente una bestemmia. Ma non si capisce molto bene. Tra l’altro Nicole Murgia, che sarebbe in questo caso la persona rea di aver bestemmiato, è rilassata si una poltrona, non sta litigando con nessuno e non sembrerebbe avere l’aria di una che tira fuori un bestemmione. Ma neppure Riccardo Fogli era alterato, stava semplicemente parlando di colazione e uova con i suoi amici appena conosciuti nella casa del GF VIP …Ricordiamo tra l’altro che Riccardo Fogli, nonostante la squalifica dal GF VIP, abbia ribadito di non aver bestemmiato ( a Verissimo ha infatti detto di aver accettato la decisione ma di non essere un bestemmiatore). Insomma la questione bestemmia è sempre molto delicata anche perchè non è la prima volta che le espressioni blasfeme che costano una squalifica, fuori vengono derubricate. Si potrebbe pensare di cambiare il regolamento visto che nella casa i concorrenti dicono cose altrettanto gravi eppure non vengono espulsi e squalificati? Sta di fatto che da ore comunque, molti spettatori chiedono alla produzione del GF VIP di visionare questo video in questione, video che dimostrerebbe dell’ennesimo caso di bestemmia al GF VIP. In confessionale a questo punto, ci vorrebbe un prete vero per togliere via qualche peccato…

Vi mostriamo quindi il video del momento in cui Nicole Murgia avrebbe bestemmiato.

Anche Nicole Murgia ha bestemmiato al GF VIP?

E secondo voi che cosa dice Nicole Murgia, siamo davvero di fronte a una bestemmia? Secondo molti spettatori che in quel momento stavano seguendo in diretta il programma, Nicole, pochi minuti dopo questa frase è stata chiamata in confessionale. Le due cose sono legate?