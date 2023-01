Amici 22 ascolti 15 gennaio: puntata storica per Maria de Filippi

Amici 22 ascolti 15 gennaio 2023: boom di ascolti per una puntata storica del programma di Maria de Filippi?

C’è grande attesa questa mattina per i dati di ascolto relativi alla puntata di Amici 22 in onda il 15 gennaio. Una puntata che Maria de Filippi ha definito molto difficile, certamente una puntata storica per via di quello che è successo. Considerato il fatto che le anticipazioni avevano annunciato quello che sarebbe accaduto, tutta la curiosità intorno al Capodanno gate e alla verità sulla notte del 31 dicembre , gli ascolti di questa puntata di Amici in onda alla domenica pomeriggio, potrebbe essere altrettanto storici, come i contenuti. Se da un lato il pubblico ha atteso con ansia la puntata di ieri, dall’altro, vedendo quello che è successo, è montata parecchia insoddisfazione da parte di chi si aspettava provvedimenti diversi. Provvedimenti che avrebbero dovuto riguardare tutti gli allievi che si erano macchiati dei fatti gravissimi di Capodanno ( di cui tra l’altro, al momento non sappiamo ancora molto anzi). Ogni teoria è stata smontata, da quella della noce moscata a quella dei tatuaggi. Per questo ieri la puntata di Amici 22 era così attesa. Molti spettatori infatti speravano di leggere qualcosa tra le righe, di scoprire da una frase detta degli indizi utili per comprendere che cosa è accaduto la famosa notte di Capodanno . E invece nulla. Si è compreso ben poco se non che la mente di tutto quello che è accaduto è stata Wax, la reazione di Maria de Filippi che gli ha dato del coglion* è stata tutta un programma. Chiaro immaginare che il cantante abbia avuto un ruolo diverso nella disfatta di tutti gli altri e nell’organizzare quello che ha portato poi ai tanti provvedimenti.

Gli ascolti del 15 gennaio 2023: boom di ascolti per Amici 22?

Ci si aspettano quindi clamorosi picchi di share per la puntata di Amici di ieri e considerato il fatto che generalmente il talent di Maria de Filippi vola già a livelli altissimi, dobbiamo aspettarci oltre 3 milioni di spettatori incollati alla tv per cercare di sbrogliare il capodanno gate? Alla fine ogni spettatore si sarà fatto una sua idea. Ma quasi tutti sono dello stesso parere: la produzione avrebbe dovuto rivelare che cosa è accaduto, anche perchè nella fase successiva del programma il pubblico a casa avrà un ruolo importante e dovrebbe sapere per chi spende il suo voto, per chi spende i suoi soldi.

Gli ascolti di Amici 22 domenica 15 gennaio 2023

Gli ascolti della puntata di Amici 22 del 15 gennaio saranno disponibili dopo le 10. In aggiornamento