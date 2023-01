Al GF Vip Antonino Spinalbese parla degli occhi azzurri della figlia ma Luna non lo guarda

Antonino Spinalbese parla degli occhi azzurri di sua figlia Luna ma Belen non fa vedere il papà alla piccola

Per problemi di salute Antonino Spinalbese è rimasto un bel po’ di tempo fuori dal GF Vip ma una volta tornato non ha ovviamente detto nulla di ciò che ha fatto. Non si sa se ha visto sua figlia Luna Marì o meno ma di certo Belen non segue il Grande Fratello Vip, non segue Antonino Spinalbese in tv. Nella puntata di ieri sera del reality show Alfonso Signorini ha voluto citare ancora una volta Belen e la loro bambina, si è complimentato per la bellezza di Luna Marì, forse nel tentativo di far dire qualcosa in più al suo vippone. L’attenzione si è spostata sui meravigliosi occhi azzurri della piccolina e considerando che né lui né Belen hanno gli occhi chiari il conduttore ha iniziato con le solite domande. Da chi ha preso gli occhi azzurri la figlia di Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese? L’ex hair stylist non è caduto nella trappola, basterebbe davvero poco per far scatenare gossip assurdi, ricorderete la battuta di Signorini su Veronica Cozzani, la mamma di Belen, paragonata alla mamma di Oriana.

Antonino Spinalbese sugli occhi azzurri della figlia

E’ davvero bellissima la piccola Luna Marì, la vediamo di continuo tra le storie Instagram di Belen. Gli occhi azzurri forse li ha ereditati dalla nonna paterna di Antonino, li aveva belli come i suoi. Ad Antonino non sfugge altra parola, è molto probabile che nei giorni in cui è rimasto fuori dalla casa del Grande Fratello Vip abbia avuto modo di incontrare sua figlia, fin troppo comprensibile, ma lui abbassa la testa, annuisce sulla bellezza della bimba e si limita a rispondere lo stretto indispensabile.

Luna Marì però chiama papà Belen ed è lei che a modo suo dice di aver forse visto Antonino. Non l’ha visto di certo in tv, Belen Rodriguez mentre va in onda il reality show di Mediaset mostra i cartoni animati alla sua bambina, gioca con lei, mostra a tutti i video con il suo faccino dolcissimo sporco di cioccolato. La showgirl argentina non ha mai nascosto quanto sia complicato dovere gestire due figli di papà diversi, anche se sa è così felice per l’amore che Stefano De Martino prova per la piccola Luna Marì. Meglio evitare di aggiungere pettegolezzi, l’equilibrio in questo modo appare perfetto e anche Spinalbese sembra avere capito che deve parlare poco.