Emanuel LO punisce i suoi allievi ad Amici 22: niente cellulare, a letto alle 22 e non si sbaglia più

Dopo i fatti di Capodanno arriva la decisione di Emanuel Lo che non vuole sentire ragioni e punisce in modo severo Maddalena e Samu

Anche nel day time di Amici 22 in onda oggi, si è parlato di quello che è successo a Capodanno. O meglio, in modo esplicito non si è detto nulla ma i coach hanno deciso che cosa fare con i loro allievi. Lorella Cuccarini ha convocato NDG per spiegargli che non ci saranno altre possibilità e che ha sbagliato in modo clamoroso e non ci saranno altre occasioni se dovesse ancora una volta commettere un errore. Anche Emanuel Lo ha convocato i suoi allievi e dalle parole dei due professori è emersa una cosa parecchio chiara: che ci sono stati dei capetti che hanno trascinato con le loro azioni gli altri. I capetti sarebbero stati Tommy e Wax, con l’unica differenza che Arisa non ha preso nessuna decisione in merito mentre gli altri docenti si sono esposti. Rudy su tutti che non ha voluto sentire ragioni e ha espulso dalla scuola il suo allievo Tommy Dali.

Oggi abbiamo quindi visto la decisione che è stata presa dagli altri professori che hanno pensato anche a delle punizioni per i loro allievi. In particolare Emanuel Lo ha convocato sia Maddalena che Samu e per entrambi ha pensato a delle punizioni. Nel discorso fatto a Samu, Emanuel Lo ha anche parlato di come si sia fatto influenzare dai suoi compagni: “Mi sembrava il gatto e la volpe e tu il burattino nelle loro mani” ha detto il prof di Ballo.

Maddalena e Samu: che cosa ha deciso Emanuel Lo per loro

Emanuel lo ha convocato prima Maddalena e ha spiegato di essere molto deluso dalla sua allieva visto tuto quello che è successo. Da lei non si aspettava un atteggiamento infantile come quello che ha avuto e si aspettava ben altro tanto che pensava di darle la maglia del serale ma ha cambiato idea e non sa neppure se le darà un’altra possibilità per accedere al serale. Un discorso molto simile è stato fatto a Samul, che tra l’altro deve ancora fare la sua sfida e non è detto che la vinca. Emanuel Lo ha invitato i due allievi ad andare a dormire alle 22. Inoltre ha tolto a entrambi la possibilità di usare il cellulare. Ha poi chiesto alla redazione che i suoi allievi non abbiano modo di vedere il day time visto che si concentrano tanto su quello che si vede in tv e poco sul ballo che dovrebbe essere invece la priorità. Il prof di ballo ha spiegato inoltre che non vuole sentire parole ma è interessato solo ai fatti e se non ci saranno prenderà dei provvedimenti.

Passata la prima serata, ha contattato la produzione per verificare che Maddalena e Samu rispettassero tutte le nuove regole.