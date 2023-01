Lorella Cuccarini striglia NDG: “Ti avrei appiccicato al muro”

Lorella Cuccarini nerissima con NDG lo sgrida e lo rimprovera per i fatti di Capodanno: "Ti avrei appiccicato al muro"

“Io sono nera, sono nerissima” con queste parole Lorella Cuccarini ha accolto NDG nello studio di prova come si è visto nel day time del 17 gennaio 2023 di Amici. La coach è davvero molto arrabbiata per quello che è accaduto visto che NDG, il suo allievo è una delle persone coinvolte nei fattacci di Capodanno. Non sappiamo ancora che cosa è successo ma come ha detto la Cuccarini, è stato un fatto grave, gravissimo. “Io quando ho visto il video mi sono vergognata, io ti avrei appiccicato al muro e sto parlando come genitore” ha detto la Cuccarini parlando con NDG. Nessuno dei due ha fatto riferimenti ma dalle parole di Lorella, si è capito che NDG si è fatto coinvolgere, come anche altri compagni, in qualcosa dai famosi “capetti”. La Cuccarini ha anche ribadito che non ci saranno altre possibilità e che questa è l’ultima volta che perdona NDG.

Le parole di Lorella Cuccarini per NDG

Il discorso della Cuccarini al suo allievo: “Non hai bisogno di punti fi riferimento, tu non sei il gregario di nessuno. Tu sei tu con la tua personalità e con la tua voglia di fare. Se hai bisogno di qualcuno, non scegliere il punto di riferimento sbagliato, ci sono tanti esempi positivi da seguire se vuoi farlo. Scegli le persone giuste, io non faccio nomi e non faccio cognomi. A buon intenditor poche parole e se hai bisogno di sfogarti semmai vai in palestra. Io dopo questa roba qui, alla prossima non passo e ti dirò di più, adesso siamo a 2 mesi dal serale io sono qui per proteggervi ma non vi metto dentro a una campana di vetro. A questo punto ve la dovete cavare da soli perchè io non sono la vostra balia. Devi decidere che strada vuoi prendere. Ci sono tanti ragionamenti devi fare dei click nella tua testa. Voi non vi state rendendo conto. Avete una grande opportunità ma anche una grande responsabilità. Milioni di ragazzini di vedono, ma tu che esempio vuoi essere per questi ragazzi? Fattela questa domanda. Basta. Ok?.”

NDG si è scusato, ha detto di aver compreso di aver sbagliato e ha promesso alla Cuccarini che non ci sarà bisogno di richiamarlo altre volte perchè non ci saranno altri inciampi e che si occuperà solo della sua musica.