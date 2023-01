Antonella Fiordelisi sempre più isolata: “Fanno gruppo, fanno branco contro di noi”

Antonella Fiordelisi in lacrime accusa gli altri vipponi di averla isolata, tra loro anche Edoardo e parla di nuovo di branco

Notte amara nella casa del Grande Fratello VIP 7 per Antonella Fiordelisi che in lacrime si è sfogata con i suoi amici, i pochi che a questo punto le sarebbero rimasti. Sperava di poter essere parte integrante di un gruppo, così spiega ad Attilio e a Davide la sua situazione. Ma invece, nonostante in teoria, lei ed Edoardo siano una coppia, lei viene costantemente isolata dagli amici del Donnamaria. Ieri sera in particolare, la Fiordelisi è rimasta parecchio amareggiata da alcuni atteggiamenti che i concorrenti hanno avuto nei suoi confronti. Dopo cena la Fiordelisi ha proposto ai vipponi di fare un gioco, per trascorrere in armonia la serata. Lo ha raccontato lei stessa ad altri vipponi successivamente. Nessuno aveva voluto giocare e Antonella quindi, si era fatta da parte per poi accorgersi che in un secondo momento, un gruppetto di persone, incluso il suo fidanzato, stava organizzando dei giochi per la serata. Ma c’erano diverse persone escluse, tra queste anche Attilio e Davide. La Fiordelisi ne ha quindi parlato con i suoi due amici facendo notare che c’è un vero e proprio gruppo che prende delle decisioni e isola gli altri. La Fiordelisi ha parlato di un branco che si è schierato senza di lei. E le fa male anche vedere che il suo fidanzato Edoardo non si renda conto di far parte di questo gruppo. “Ha ragione Attilio, chiamano sempre gli stessi, hanno il loro gruppo” ha detto la Fiordelisi parlando con Davide e con Romita che anche in diretta aveva fatto notare che Edoardo Tavassi e gli altri hanno preso in mano le redini dell’intrattenimento, escludendo però altre persone. “Loro non godono perchè si è salvata una del loro gruppo ma sono contenti per quella che è uscita” ha fatto notare la Fiordelisi sfogandosi con Davide e Romita. “Sempre a fare il branco, fanno un gioco e non mi chiamano e non chiamano neanche a voi, non hanno chiamato nè te nè Davide” ha continuato la Fiordelisi amareggiata per quello che sta succedendo. “Però loro sono delle brave persone non sono il branco e noi diciamo solo delle cretinate” ha continuato Antonella.

Antonella Fiordelisi è davvero isolata?

Il pubblico come sempre su questa storia si divide. C’è chi crede che realmente Antonella venga isolata dagli altri concorrenti, anche a causa del suo atteggiamento spesso polemico. E c’è chi invece pensa che la Fiordelisi faccia un po’ la vittima in questa situazione, soprattutto adesso che si è resa conto di aver perso, consensi tra il pubblico a casa e di non essere poi così funzionale alle dinamiche della casa nel corso delle dirette del Grande Fratello VIP.