Marcella Bella a The Voice Senior: la sorpresa a giudici vip di Antonella Clerici, il video

Fra i concorrenti della puntata del 20 gennaio di The Voice Senio 2023 è spuntata anche Marcella Bella

Piccolo scherzetto per i cinque giudici di The Voice Senior nella puntata del 20 gennaio 2023. Nel talent show di Antonella Clerici, fra i vari aspiranti concorrenti che si sono presentati sul palco è arrivata anche una celebrità: Marcella Bella. Ovviamente l’artista catanese non si è proposta per gareggiare nello show di Rai Uno ma per lanciare una provocazione a Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino e al duo dei Ricchi e Poveri.

Come se nulla fosse, Antonella Clerici ha fatto una chiacchierata con Marcella Bella sul divanetto nel backstage e poi si è presentata in studio nel silenzio generale, in attesa di iniziare la sua esibizione. Ha cantato ovviamente il suo cavallo di battaglia: “Nell’Aria”, il brano pubblicato nel 1983 che ha segnato nella carriera della cantante un percorso artistico più sensuale e meno castigato. Guarda l’esibizione nel video qui in basso.

Marcella Bella a The Voice Senior: il video della sorpresa

Per fortuna, la figuraccia è stata scampata. Marcella Bella è stata immediatamente riconosciuta da Gigi D’Alessio e dopo pochissimo anche da Clementino e Loredana Bertè. I tre si sono consultati ed hanno deciso all’unisono di premere il loro pulsante subodorando che si stava trattando di una esibizione scherzosa. Più dubbiosi, invece, i Ricchi e Poveri che al principio pensavano di esser al cospetto di una imitatrice di Marcella Bella. Dopo aver premuto il bottone, gli si sono schiariti i dubbi: era la “vera” Marcella.

Fatto il misfatto, i cinque giudici, Marcella Bella e Antonella Clerici si sono ritrovati a chiacchierare amabilmente sullo scherzetto organizzato: la non-concorrente ha scherzosamente chiesto alla conduttrice se potesse andare a tirare le orecchie ai Ricchi e Poveri in quanto sono stati i più scettici a premere il loro pulsante. Loro le hanno risposto facendo delle sincere scuse.

Il momento è stato ghiotto anche per imbastire un bel duetto fra Marcella Bella e Loredana Bertè. Le due hanno omaggiato il fratello di Marcella, Gianni Bella, cantando il brano “Non Si Può Morire Dentro“. Applausi a scena aperta in studio sia da parte dei coach ma anche da parte del pubblico in studio. Non è la prima volta che ospiti vip si fingono concorrenti per fare un tiro mancino ai giudici (nel 2021 arrivò in studio Iva Zanicchi, ad esempio) ma ogni volta è sempre un piacere scoprire se i coach dalle loro poltrone si gireranno o meno all’ascolto delle ugole delle celebrità nostrane.