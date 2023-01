Peppe Quintale: a The Voice Senior in gara l’ex de Le Iene e L’Isola dei Famosi, il video

Ricordate Peppe Quintale? Dopo anni di tv, è tornato a The Voice Senior per una seconda chance

Quante sorprese nel corso della puntata del 20 gennaio 2023 di The Voice Senior! Dopo l’inedito duetto fra i Ricchi e Poveri e Gigi D’Alessio e l’audizione scherzosa di Marcella Bella, fra una cantata e un “trick track” dei giudici, in studio è arrivato anche uno storico volto della televisione italiana: stiamo parlando di Peppe Quintale. Se il suo nome non vi dice niente, dovete andare a scavare nella tv degli Anni 90 e in quella dei primi anni 2000.

Storico volto del Maurizio Costanzo Show e del quiz Luna Park, Quintale ha fatto il balzo grazie a Simona Ventura che lo propose a Quelli che il Calcio e anche in una sua edizione de L’Isola dei Famosi. A fine degli Anni 90, inoltre, è stato fra i volti di punta de Le Iene sulle reti Mediaset. Dopo aver partecipato alla sesta edizione del reality tropicale di Rai Due, di lui si sono perse le tracce nel piccolo schermo… fino ad oggi.

Peppe Quintale a The Voice Senior: la sua esibizione

Dopo aver “fatto tutto” nel mondo dello spettacolo, per sua stessa ammissione, ora Peppe Quintale svela di essere residente in Svizzera di avere ancora la grande passione per il canto. Ha accettato di rimettersi nuovamente in gioco a The Voice Senior per esaudire un desiderio di sua madre, ora defunta. L’uomo ha raggiunto gli studi del programma accompagnato da suo figlio. Guarda il video dell’esibizione qui in basso.

Per la sua Blind Audition, Peppe Quintale ha deciso di portare il brano “Alta Marea” di Antonello Venditti. L’esibizione procede ma i coach non sembrano essere davvero interessati al suo timbro di voce. Solo a metà esibizione, nel crescendo della seconda strofa, è Clementino a sentire il brivido e preme il suo pulsante…. e con grande sorpresa riconosce subito Peppe Quintale!

“E tu che ci fai qua? Posso andare a salutarlo?! Ma è Peppe Quintale! Un grande applauso!”: ha esclamato Clementino a fine dell’esibizione dell’insolito concorrente. Anche Gigi D’Alessio lo riconosce tanto da chiedergli se ha effettivamente l’età giusta per essere un Senior. “Ho 60 anni compiuti. 100 kili ma 60 anni d’età” replica Quintale. Gli altri tre coach, invece, risultato perplessi sulla sua identità.

Peppe Quintale è obbligato ad entrare nel Team Clementino (in quanto è l’unico coach che si è girato per lui) e, per questa ragione, decide di dare un secondo assaggio del suo talento al coach cantando “Generale” di De Gregori sulla base strumentale di “Just The Way You Are” di Billy Joel.