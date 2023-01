Mattia Zenzola deluso da Todaro. Zerbi punzecchia Raimondo. Il cambio è vicino?

Mattia Zenzola amareggiato da quello che è successo con Raimondo Todaro lancia delle accuse molto forti e interviene anche Rudy Zerbi

Quello che sta succedendo nelle ultime settimane nella scuola di Amici 22 sembra essere chiaro. Ieri Raimondo Todaro ha avuto un faccia a faccia con il suo allievo, Mattia Zenzola e forse non si è comportato nel modo maturo che ci si aspetterebbe da un coach. Quanti allievi in passato hanno fatto dei compiti della maestra Celentano, delle lezioni in più con lei e nessun altro insegnante ha avuto qualcosa da ridire? Il discorso che Todaro ha fatto a Zenzola ieri non è piaciuto neppure ai fan di Mattia che vorrebbero vedere il ballerino sereno nella scuola e se questa serenità passa anche per le lezioni con la maestra Celentano, ben venga. Da quello che si apprende, in seguito alla registrazione di Amici 22 del 19 gennaio ( puntata che andrà in onda il 22 gennaio su Canale 5), Mattia ha avuto qualcosa da ridire su quello che è successo con il suo insegnante. La produzione infatti ha mandato in onda un filmato che mostra Mattia parlare e dire che ha la sensazione di essere mandato allo sbaraglio dal suo insegnante. Parole molto forti quelle di Mattia. Aspettiamo chiaramente la puntata per capire che cosa è accaduto ma la conversazione del day time del 19 gennaio, era già servita per capire che Mattia avrebbe solo voluto eseguire il compito per avere una approvazione anche da parte della Celentano mentre Todaro ha trovato il tempo che Mattia passa in sala con la maestra, una perdita di tempo. Tra l’altro, per farglielo notare, ha parlato anche di mancanza di rispetto, di vomito…

Qui il faccia a faccia tra Mattia e Todaro ad Amici 22

Mattia Zenzola cambia insegnante a pochi passi dal serale?

Sarà difficile che Mattia Zenzola arrivi a cambiare insegnante a pochi passi dal serale visto che Alessandra Celentano difficilmente potrebbe dargli la maglia, tra l’altro ha già Ramon e Isobel e ieri ha anche chiesto un altro banco per Paky. Per cui questa situazione potrebbe diventare una bomba a orologeria per Zenzola. Allo stesso tempo Todaro ha solo una ballerina entrata da poco, Eleonora ma potrebbe anche fare un colpaccio decidendo di far entrare un altro allievo. La situazione è parecchio complicata e non facile. Ci sarebbe stato anche un intervento da parte di Rudy che avrebbe preso le difese di Mattia facendo notare che l’atteggiamento di Raimondo nei suoi confronti era stato sbagliato.

Non ci resta quindi che attendere la puntata di Amici 22 in onda domenica per capire che ne sarà di Mattia Zenzola.