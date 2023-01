La mamma di Luca Onestini attacca Antonino e Nikita. La Bruganelli non ci sta ed esplode

Si accende lo scontro al Grande Fratello VIP 7 tra la mamma di Luca Onestini e Sonia Bruganelli. ecco che cosa è successo

Tra i blocchi più interessanti della puntata del Grande Fratello VIP 7 in onda il 23 gennaio 2023, c’è stato quello dedicato alla sorpresa di Luca Onestini. La sua mamma è arrivata carica a pallettoni e visto che da settimane il figlio veniva attaccato anche dalle poltrone dello studio del Grande Fratello VIP 7 ha deciso di mettere i puntini sulle i e ha difeso con i denti Luca. Ora la signora forse avrà usato anche dei termini molto forti, soprattutto nei confronti di Nikita, ma quando ha parlato di Antonino, ha detto quello che pensa l’Italia intera, fatta eccezione di Sonia Bruganelli che evidentemente sul contratto ha una clausola speciale che prevede la difesa a oltranza del parrucchiere, oppure ha visto un altro reality. Luca tra l’altro, è stato spesso fin troppo educato, come quando si è ritrovato coinvolto in quell’osceno teatrino con Soleil Sorge, teatrino del quale la stessa influencer si è amaramente pentita.

Detto questo, torniamo alla signora Carla.

“Sei tutto d’un pezzo e continua così. Non provochi nessuno, non raccogli, non insulti. Ho sentito delle cretinate. Offendere è la risposta più facile per chi non sa argomentare. Si può criticare qualcuno, non offendere. Tu sai usare il cervello e dialettica. Hai una sensibilità che qualcuno non ha ancora capito” ha detto a suo figlio entrando nella casa del GF VIP. Poi si è concentrata anche sugli altri.

Il duro attacco della mamma di Luca Onestini a Spinalbese

“Con Nikita hai tutte le ragioni. Sei stato strenuamente rispettoso. Come donna sarei stata contenta”, ha proseguito la donna, difendendo il figlio. “Ti prendi le critiche da uno come Antonino che ha un comportamento vergognoso. In Nikita ho visto strategia e falsità, non ho visto niente di autentico. Lei prima ha cercato di fare l’accoppiata con Ciupilan, poi gli ha dato un calcio nel sedere e non l’ha più considerato. Lei non può prendere in giro tutti. Come non può pensare che Luca che è naturalmente espansivo debba modificare gli atteggiamenti. Nikita non è il centro del mondo”.

L’attacco diretto a Nikita

Rivolgendosi poi a Nikita ha commentato: “Non hai credibilità. Sei una grande stratega, anche la cena è stata una strategia alla quale non ha creduto nessuno. Ti saresti meritata un Antonino che ti portasse sotto le coperte e ti scaricasse il giorno dopo.”

L’ira funesta di Sonia Bruganelli

Le parole della mamma di Onestini non sono piaciute a Sonia Bruganelli. L’opinionista ha quindi voluto replicare: “Ma lei pensa davvero di poter venire qui e lanciare accuse per difendere suo figlio. Ad Antonino ha detto che porta le donne a letto e poi le molla. Ma come si permette? Non mi stupisco dell’atteggiamento che ha suo figlio” facendo notare che il frutto non cade molto lontano dall’albero. Ovviamente la Bruganelli ha difeso solo il buon Spinalbese, non di certo Nikita…Eppure la signora ha descritto in modo impeccabile quello che Spinalbese, ben conscio tra l’altro di averlo fatto, ha dimostrato nel reality di Canale 5.