The Voice Senior salta venerdì ma settimana prossima raddoppia. Clerici delusa

Cancellata la puntata di venerdì di The Voice Senior: Antonella Clerici è molto delusa. Ma quando andranno in onda le nuove puntate?

E’ molto amareggiata Antonella Clerici e non nasconde il suo disappunto. The Voice Senior sta andando alla grande, è uno dei programmi più visti in questa stagione invernale su Rai 1 nonostante nessuno ne parli, nonostante ci sia stata poca promozione. Eppure riceve un trattamento che alla conduttrice non va giù. Ieri dallo studio di E’ sempre mezzogiorno non ne ha parlato in modo diretto ma ha fatto ben capire di non aver gradito la decisione della Rai di cancellare, all’ultimo momento, la puntata di venerdì sera. Gli accordi per il 27 gennaio erano altri. E’ chiaro: parliamo della giornata della memoria ed è giusto dare lo spazio che merita al tema. E infatti Rai 1 per quest’anno aveva optato per una diretta con Fabio Fazio da Milano, con Liliana Segre per Binario 21. La programmazione però prevedeva Binario 21 in access prime time, al posto de I soliti ignori mentre The Voice Senior sarebbe andato in onda dopo. Alla fine però le cose sono cambiate e la Rai, visto che Binario 21 va in onda in diretta, ha deciso di cancellare la puntata del venerdì di The voice Senior e cambiare quindi la programmazione. Una decisione che forse la Clerici non ha accolto nel migliore dei modi.

The Voice Senior salta venerdì e poi quando va in onda?

Il punto di vista di Antonella Clerici è molto chiaro. Il programma non riceve nessuna promozione: se il pubblico non lo vede nella sua classica programmazione viene destabilizzato e si confonde. In ogni caso ormai la decisione è presa per cui possiamo solo dirvi quando sarà recuperata la puntata di The Voice che non sarà trasmessa domani sera. La Clerici non va in onda il 27 gennaio ma si raddoppia invece la prossima settimana. The Voice senior ci aspetta con una nuova puntata il primo febbraio, si va in onda quindi al mercoledì. E poi si torna anche venerdì sera. Due puntate quindi per The Voice senior la prossima settimana. Vedremo poi se la Clerici in queste due ultime puntate settimanali di E’ sempre mezzogiorno aggiungerà qualcosa o preferirà non dire altro sulla questione. Chi la conosce sa bene che è trasparente, per cui se c’è qualcosa che non va, si nota subito eccome se si nota!