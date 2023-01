BlackOut in calo su Rai 1. Il GF VIP soliti numeri, boom per Report su Rai 3

Ecco tutti i dati auditel della serata del 30 gennaio 2023: chi vince e chi perde

Guardando i dati auditel della serata del 30 gennaio 2023, si può capire come lo share sia una questione di lunghezze e come bisognerebbe forse cambiare la lettura dei numeri. Prendiamo ad esempio la puntata del 30 gennaio del Grande Fratello VIP finita quasi alle 2 di notte. Poco meno di 2,7 milioni in media di spettatori e uno share del 20%. Su Rai 3 Report, con un programma di due ore, fa 2,2 milioni di spettatori, una manciata in meno rispetto a Canale 5, ma perde strada facendo ben 10 punti di share per via della lunghezza. Assurdo ma vero. Come è altrettanto assurdo che una fiction da quasi 4 milioni di spettatori abbia 1 punti in meno. E ci direte che esistono le sovrapposizioni e le fasce e che gli ascolti si contano in modo diverso. E’ vero forse anche per questo reality come il GF VIP ma anche come Ballando con le stelle o l’Isola dovrebbero avere un ascolto da prima serata e un ascolto da seconda serata.

Torniamo in ogni caso ai numeri del 30 gennaio. Niente di nuovo sotto il sole: come era prevedibile BlackOut alla terza puntata subisce un lieve calo. Purtroppo questo genere di serie ha un grave problema: il pubblico si stanca di aspettare una settimana tra un episodio e l’altro e alla fine aspetta che tutti gli episodi siano in piattaforma per vederli uno dietro l’altro. Non c’è altro da aggiungere. E’ il nuovo modo di fruire della serialità con il quale si devono fare i conti. Il GF VIP ha il suo classico zoccolo duro di pubblico, nè più ne meno. Con il raddoppio, ci sarà da aspettarsi numeri tragici.

Gli ascolti del 30 gennaio 2023: ecco i dati auditel

Blackout – Vite sospese viene visto alla terza puntata da una media di 3.730.000 telespettatori, per uno share del 19.2%. Su Canale 5 Grande Fratello Vip fa 2.698.000 telespettatori, share 20.6%. Su Rai 3 Report registra nella presentazione .000, % e nel programma 2.148.000, 10.3%.Su Rai 2 Boss in incognito ha ottenuto 1.411.000 telespettatori, share 7.7%. Max Giusti con un format pubblicizzato zero e costato ancora meno, fa forse uno dei migliori risultati per il prime time della rete.

Su Italia 1 il film Fast & Furious 8 ha registrato un netto di 1.403.000 telespettatori, share 7.5%. Su Rete 4 Quarta Repubblica è stata vista da 659.000 telespettatori, share 4.3%. Su La7 Eden – Un pianeta da salvare ha ottenuto 347.000 telespettatori, share 2%. Su Tv8 il film Flight è stato visto da 225.000 telespettatori, share 1.2%. Su Nove il film Ex – Amici come prima! ottiene 311.000 telespettatori, share 1.6%.