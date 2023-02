Edoardo e Antonella che si lasciano ma poi finiscono a letto insieme e il pubblico è stufo

Ennesimo riavvicinamento nella notte tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi

Ormai sono rimasti sono i fan dei Donnalisi a credere che in questa storia ci sia qualcosa di vero. Una premessa, anzi forse due. In questa situazione non si salva Antonella Fiordelisi e non si salva Edoardo Donnamaria. Entrambi hanno sbagliato, anche se in modo diversi ed entrambi sono vittime di una relazione malata e disfunzionale che probabilmente fuori dalla casa, sarebbe durata meno di una settimana. I due ragazzi sono liberi di affrontare le cose come meglio credono ma si stanno rovinando intere giornate per via di una tossicità amorosa elevatissima. E purtroppo difficilmente se ne uscirà visto che entrambi, per diversi motivi, hanno sviluppato questa dipendenza affettiva. Il vero problema è che questa grande storia d’amore, che tale non è, viene enfatizzata dall’esterno. E viene alimentata in modo sbagliato e disturbante, da conduttore e compagnia bella. Si gioca con il fuoco e con i nervi di Edoardo e Antonella, ormai sfiniti da questa situazione.

Se un ragazzo arriva a vomitare di nascosto, vuol dire che non sta bene. E forse sarebbe stato meglio mandare nella casa un esperto, un vero esperto, a parlare con i due, invece che far arrivare parenti con frasi dette a metà e consigli inutili. Detto questo, Edoardo e Antonella sono liberi di fare quello che vogliono, sono adulti ma il pubblico, inizia anche a essere stufo di questa dinamica. Si discute fino a odiarsi e poi ci si ritrova a letto insieme. L’amore è altro signori e signore. L’amore ti fa venire il sorriso quando ti svegli, ti fa perdonare le cattiverie altrui, ti fa desiderare di passare il tempo con la persona che ami. Voli così in alto da toccare il cielo con un dito, che le cattiverie altrui neppure ti feriscono. Non c’è nulla di tutto questo nella relazione che stiamo vedendo ormai da quasi 4 mesi.

Edoardo e Antonella ci ricascano

E qui non è questione di fare il tifo per uno o per l’altro. Si fa il tifo innanzi tutto per l’amore, quello vero. Quello delicato, puro, dolce. Ma si fa anche il tifo per due ragazzi mandati allo sbaraglio. Pur non volendo credere alla componente televisiva, alla teatralità di alcune cose, è chiaro che la salute mentale di Antonella ed Edoardo, è la cosa che più conta. Non si può finire a letto insieme, dopo tutto quello che è stato detto e ripetuto, come se non fosse accaduto. Un bacio o un abbraccio non cancellano proprio nulla.