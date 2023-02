Nottata infuocata per Antonella Fiordelisi al GF VIP: litiga con tutti, anche con i suoi amici

E' Antonella contro tutti nella casa del Grande Fratello VIP 7. La Fiordelisi litiga con tutti anche con chi vorrebbe prendere le sue parti

Antonella Fiordelisi è un fiume in piena. Dopo quello che è successo nell’ultima puntata del Grande Fratello VIP 7, non vuole più sentire ragioni. Ha detto chiaramente di non fidarsi di nessuno, ha ricevuto delle nomination che forse non si aspettava, è stata tradita dall’uomo che credeva di amare, con il quale avrebbe voluto vivere un amore alla Romeo e Giulietta. E adesso basta, stanca di tutti e di tutto, ha deciso di farlo notare. Come se fino ad adesso non avesse cercato in diverse occasioni di passare per vittima, quando non lo era. Proprio da questi è partita la discussione, quando Edoardo Tavassi è tornato a parlare delle bruttissime accuse mosse dalla Fiordelisi verso Edoardo Donnamaria, quando ha detto che il giovane romano le avrebbe messo le mani addosso, rimangiandosi poi tutto e riconfermando dopo. E’ nata quindi una discussione durante la quale la Fiordelisi se l’è presa davvero con tutti, anche con i suoi amici. Ovviamente nel suo mirino le nemiche, che a suo dire, fanno branco e che manipolano Edoardo, due su tutte Oriana e Micol. Quando la Incorvaia ha provato a dire la sua le ha detto che fino a pochi minuti prima stava male, che non aveva la voce, ma adesso per litigare con lei sta bene. “Quando si parla di me tutti parlano e anche tu stai dicendo la tua, pensa che fino a pochi minuti fa neppure avevi la voce” ha tuonato la Fiordelisi contro Micol.

L’ira funesta di Antonella Fiordelisi

La Fiordelisi ha spiegato ad alcuni vipponi che si sono permessi di giudicare la sua storia con Edoardo senza avere la sua stessa sensibilità e senza sapere il suo concetto di amore quale fosse. Ha detto di non aver mai giudicato quello che ha fatto ad esempio Oriana con Daniele, provocando ovviamente la reazione della Marzoli, con la quale ha avuto da ridere. E provocando anche la reazione degli altri concorrenti, stanchi a quanto pare, del suo atteggiamento da vittima.

E pensate è successo l’impensabile: Edoardo Donnamaria e Antonino hanno cercato insieme di portare via Antonella dalla conversazione, per evitare che la situazione peggiorasse. Ma lei ha detto di voler dire le cose in faccia a tutti, ha anche accusato gli altri concorrenti di aver fatto branco contro Davide Donadei: “devo restare qui a difenderlo” ha detto la ragazza mentre Spinalbese la invitava ad andare a farsi due passi. E alla fine l’ira funesta della Fiordelisi si è scagliata anche contro le poche persone che stavano cercando di difenderla, Davide e Antonino appunto, ai quali ha detto di farsi gli affari loro altrimenti rischiano. “Smettete di difendermi altrimenti vi nominano, sappiamo come fanno, è tutto studiato c’è un branco contro di me“ ha detto la Fiordelisi. E non ha voluto ascoltare i consigli di chi le suggeriva di tagliare corto e andare via dalla discussione.