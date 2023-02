Megan passa con Emanuel Lo? La reazione di Todaro stupisce

Megan ha deciso di passare nella squadra di Emanuel Lo ma il coach ha accettato la sua proposta? Ecco le anticipazioni da Amici 22

Come avrete visto nel day time del 3 febbraio 2023 di Amici, alla fine Megan sembra aver fatto la sua scelta. Dopo settimane in cui non si sente in nessun modo valorizzata dal suo insegnante, sembra aver deciso di provare a cambiare strada. Proprio ieri, nel day time di Amici 22, l’abbiamo vista conversare con Raimondo Todaro al quale ha provato a spiegare i motivi del suo malessere. Dopo aver parlato con Emanuel Lo che le ha affidato un compito che Megan ha apprezzato moltissimo, la ballerina ha capito che forse il maestro la valorizzerebbe di più rispetto a quello che ha fatto Todaro. Anche per questo, ha chiesto di avere un faccia a faccia con Raimondo. “Nel mio percorso ho sempre visto una crescita costante, però ultimamente – nelle ultime tre settimane – mi sono vista un po’ più ferma, nel senso che in puntata mi sono sentita insicura” – ha confidato la ballerina a Raimondo – “Mi sono fatta mille domande e ho capito che non mi sentivo tutelata e supportata da te, che sei il mio professore. Per me è anche una questione che le cose che faccio vengono sottovalutate dai professionisti”. Come avrete visto ieri, Raimondo non l’ha presa male, anzi. In qualche modo ha anche dato ragione a Megan spiegandole i veri motivi per i quali si è distaccato per qualche giorno. Le ha detto che era molto concentrato sul percorso di Samuel e sulla scelta da prendere, per questo ha trascurato lei. Megan però ha fatto le sue valutazioni, che prescindono probabilmente dalle ultime settimane e comprendono anche quanto successo nei mesi precedenti. La ballerina quindi ha deciso di provare a cambiare insegnante, sperando che Emanuel Lo, possa davvero far uscire il meglio dalla sua danza.

Amici 22: Megan passa con Emanuel Lo?

Come avrete capito dal day time di ieri di Amici 22, molto dipenderà dal compito che Megan eseguirà nella puntata di domenica 5 febbraio 2022. Puntata che è stata già registrata per cui siamo in grado di raccontarvi, quello che è davvero successo. Pronti per scoprire gli spoiler sulla decisione di Emanuel Lo?

Amici 22 spoiler: la decisione di Emanuel Lo

Il compiti di Megan sembra essere andato bene e alla fine Megan ha deciso di passare nella squadra di Emanuel LO. Il maestro ha accettato di averla tra i suoi allievi, per cui la corsa al serale per Megan continua con un nuovo insegnante. Questa scelta di Emanuel Lo ha fatto pensare a tanti che forse il maestro ha deciso di preferire Megan a Maddalena che potrebbe non avere un posto al serale, anche a causa di tutto quello che è successo nell’ormai noto Capodanno Gate.