90 giorni per innamorarsi (stagione 9) il finale: cosa è successo dopo? Tutto sulle coppie protagoniste

Tutto ma proprio tutto quello che è successo dopo la fine di 90 giorni per innamorarsi ( stagione 9) in onda in Italia da gennaio 2023

Sta andando in onda in queste settimane su Real Time la nona stagione di 90 giorni per innamorarsi, l’amatissimo programma di TLC. Come saprete, 90 giorni per innamorarsi va in onda prima negli Statu Uniti e poi arriva in Italia dove è possibile seguirlo prima su Discovery Plus e poi in chiaro. Per questo possiamo raccontarvi tutto quello che è successo “dopo” e dirvi come procedono oggi le cose per tutte le coppie protagoniste delle puntate in onda in Italia nel 2023. Di alcune delle coppie vi abbiamo già parlato in modo approfondito ma in questo articolo in generale, vi spieghiamo che cosa è successo nel finale del programma e come procedono oggi le cose per tutte le coppie protagoniste di 90 giorni per innamorarsi ( stagione 9).

90 giorni per innamorarsi: come finisce la nona stagione?

Vi parliamo quindi di tutte le coppie protagoniste di questa nona stagione di 90 giorni per innamorarsi.

Kara Bass e Guillermo Rojer stanno ancora insieme?

Iniziamo dalla coppia formata da Kara e Guillermo. I due si sono sposati e si, stanno ancora insieme ma c’è anche un’altra bella notizia da dare. Guillermo si è inserito molto bene nella vita americana e non finisce qui. Kara e Guillermo hanno avuto un bambino. Il piccolo si chiama Nicolas Antonio. Questo matrimonio quindi continua nel migliore dei modi e forse rivedremo Kara e suo marito in una nuova stagione di 90 giorni per innamorarsi e poi.

Emily Bieberly e Kobe Blaise stanno ancora insieme?

Per Kobe inserirsi nella famiglia, tra Kobe e il loro bambino che per oltre un anno e mezzo non lo ha mai visto non è stato affatto facile. Ma Emily e Kobe si amano molto e hanno trovato il loro equilibrio. Ebbene si sono ancora in coppia e anche in questo caso c’è una lieta notizia. I due infatti hanno avuto un altro bambino! Per leggere i dettagli, qui il nostro approfondimento sulla coppia.

Patrick Mendes e Thaís Ramone stanno ancora insieme?

Sicuramente gli spettatori di 90 giorni per innamorarsi hanno qualche dubbio su questa coppia visto che non sembravano essere molto compatibili ma ci sono buone notizie anche per Patrick e Thais. Infatti i due si sono sposati, stanno ancora insieme e hanno anche annunciato una gravidanza. Liete notizie anche per questa coppia dunque!

Jibri e Miona Bell stanno ancora insieme?

Grande curiosità anche per la coppia formata da Jibri e Miona visto che i due hanno dovuto combattere un po’ contro i pregiudizi della famiglia del ragazzo nei confronti della giovane. Come sono andate alla fine le cose tra di loro? Ebbene lieto fine anche per questa coppia. Anche se la famiglia di Jibri non ha mai accettato Miona, i due stanno ancora insieme. Si sono trasferiti in California insieme al loro cagnolino e sono ancora felici dopo le nozze. Anche in questo caso dunque, lieto fine.

Mohamed Abdelhamed e Yvette Arellano stanno ancora insieme?

Pe questa coppia il discorso invece è molto più complicato per cui vi lasciamo al nostro approfondimento dove vi raccontiamo quello che è accaduto tra loro.

Bilal Hazziez e Shaeeda Sween

Bilal e Shaeeda sono o non sono una coppia, si sono sposati? Possiamo dirvi che Bilal e Shaeeda, ancora oggi sono una coppia. Come si può vedere dai loro social, molto seguiti, la coppia vive felicemente negli Usa. Una delle ultime immagini ritrae Shaeeda e Bilal insieme i primi dell’anno. Hanno festeggiato il Capodanno insieme per cui si, il matrimonio sta funzionando alla grande e i due sono ancora una coppia felice!

Ariela e Biniyam stanno ancora insieme ?

Ariela e Biniyam sono tornati a essere protagonisti di 90 giorni per innamorarsi. La loro storia è parecchio complicata ma possiamo dirvi che dopo un momento difficile, c’è stato il lieto fine. Anche loro hanno dovuto superare il covid, il lockdown e ricominciare una nuova vita in Usa ma alla fine, c’è stato un lieto evento.

Continuate a leggere le nostre news con tutte le ultime notizie su 90 giorni per innamorarsi direttamente dagli States!