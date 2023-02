Milena Miconi rientra al GF VIP 7? L’annuncio di Federica Panicucci

Milena Miconi tornerà nella casa del Grande Fratello VIP 7? Lo svela Federica Panicucci

Come sempre anche oggi da Mattino 5 News sono arrivate delle anticipazioni in vista della puntata del Grande Fratello VIP 7 in onda in prima serata su Canale 5. Federica Panicucci ha rivelato che questa sera, come già si sapeva, entreranno degli ex nella casa, ex dei concorrenti. Se il nome di Ivana Mrazova era stato confermato da Signorini già settimana scorsa, con tanto di intervista alla bella modella, oggi Federica ha spiegato che ci saranno anche altri due ingressi. Ma la notizia che interessava di più al pubblico era quella relativa a Milena Miconi. L’attrice ha infatti abbandonato la casa del Grande Fratello VIP 7 ieri, per via di un grave lutto. Il suo manager infatti è venuto a mancare, Alessandro Lo Cascio si è spento a soli 54 anni. Una notizia che è stata data a Milena Miconi mentre era appunto in casa. La concorrente del GF VIP ha scelto di uscire dalla casa per dare un ultimo saluto al suo amico e anche alla sua famiglia. In un primo momento si era pensato che la Miconi abbandonasse in maniera definitiva il programma, visti anche i discorsi che sono stati fatti con gli altri concorrenti. Ma in realtà Milena, rientrerà presto nella casa.

Milena Miconi rientra nella casa del Grande Fratello VIP 7?

E’ stata quindi Federica Panicucci ad annunciare che Milena Miconi farà presto il suo ingresso in casa. La conduttrice di Mattino 5 News ha rivelato che Milena Miconi ha avuto modo di dare un ultimo saluto al suo manager e che ha già iniziato la quarantena che le permetterà di rientrare molto presto nella casa del Grande Fratello VIP 7. Altre indicazioni saranno date da Alfonso Signorini che probabilmente proprio nella diretta di oggi, 6 febbraio 2023, si collegherà con Milena Miconi per un saluto.

Vi ricordiamo che questa settimana il Grande Fratello VIP 7 andrà in onda con un doppio appuntamento: si torna anche al giovedì sera per sfidare Sanremo. Per quanto riguarda invece gli ex, ci sarà Martina Nasoni, ex di Daniele Dal Moro e poi l’ex di Nikita, Matteo Diamante. La Panicucci ha precisato che gli ex, saranno solo ospiti del GFVIP e dormiranno in un loft.