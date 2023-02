Antonella Fiordelisi vittima di bullismo? Signorini glielo chiede e lei prende una decisione

Alfonso Signorini ha chiesto ad Antonella Fiordelisi se si sente vittima di bullismo: se è così può lasciare il gioco. La sua reazione...

Non tutti ieri si sono sintonizzati su Canale 5 per seguire la nuova puntata del Grande Fratello VIP 7 di cui Antonella Fiordelisi è stata nuovamente protagonista. Alfonso Signorini ha deciso, visto anche tutto quello che la famiglia della ragazza spesso dichiara sui social, di affrontare l’argomento bullismo. I familiari di Antonella ne hanno spesso parlato e lei stessa, si è detta vittima del branco che gioca contro di lei e che la mette spesso all’angolo Il conduttore del Grande Fratello VIP 7 dunque ieri ha voluto avere proprio un faccia a faccia con Antonella per capire che cosa sta succedendo nella casa e se è necessario fare qualcosa. Intervenire oppure decidere di interrompere il percorso nella casa, perchè se si va oltre al gioco, forse è meglio lasciare. Ne ha dunque parlato con la Fiordelisi.

“Antonella si sente fortemente messa in discussione da un bel gruppo di persone e le immagini che abbiamo mandato lo mostrano. Vi devo dire che immagini come queste sono state sempre viste, non c’è niente di eccezionale. Senza andare a scomodare le primissime edizioni tipo quella di Floriana, più recentemente vi ricordate Soleil? Dayane? Maria Teresa? Avevano tutte una casa contro. Sono scese che si sono ripetute in tutte le edizioni, scene già viste, niente di eccezionali. La regola è che chi ha resistito pur essendo isolato, vedi Mauro Marin, vedi Guendalina Tavassi, sono tutti arrivati fino alla finale” queste le parole di Signorini che fa notare come Antonella, non è sembrata agli occhi di chi sta fuori, una vittima dei bulli. Signorini quindi ha chiamato Antonella in confessionale per farle un discorso e per chiederle la sua posizione.

Quando il conduttore ha chiesto ad Antonella come stesse, lei ha subito iniziato a piangere e in lacrime ha detto: “non sto bene qua adesso, non mi piace l’aria, non ho mai fatto del male a nessuno e non ho mai parlato alle spalle male di nessuno; sono anche migliorata e non ho attaccato gli altri”. Il conduttore ha subito replicato: “Questo non è vero, te lo dico subito. Sei una ragazza schietta e questa tua schiettezza non ti ha fatto fare amici. […] Tu rispetto alle altre persone che ti ho citato non ti chiudi in te stessa ma parti all’attacco e questo complica le cose“. Poi ha deciso di andare avanti, chiedendo in modo esplicito alla Fiordelisi se si sentisse vittima di bullismo.

Antonella ha spiegato che in questi mesi si è visto altro di lei: “si è trattato più di un gruppo che fa unione e si sente forte perché devono sparlare di Antonella. Se io ho a che fare con una sola persona mi sento abbastanza forte nel dire la mia e non ho timore di nulla. Ma se vedo otto persone così mi sento un po‘…”. La Fiordelisi ha usato spesso in casa parole come bullismo anche se ieri sera, ha detto che forse è esagerato.

Signorini, forse stufo degli attacchi del padre di Antonella, ha usato le sue stesse parole e ha chiesto direttamente alla Fiordelisi: “Questa è una gara che non esclude i colpi bassi, ma quando si parla di questo si tirano in ballo parole pesanti: si parla di bullismo e di pressione psicologica. Tu senti che c’è del bullismo nei tuoi confronti, Antonella?”. Ha spiegato che se si sente vittima di bullismo, si può anche fare una puntata intera da dedicare al tema o se preferisce, può uscire dalla casa per tutelare la sua salute. “Te lo dico sapendo di perdere una concorrente forte ma se stai male lascia” ha detto Signorini. La Fiordelisi ha risposto che vuole continuare, che non se la sente di parlare di bullismo ma che comunque i suoi compagni non sono carini con lei.