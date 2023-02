Daniele Dal Moro esplode nella notte: “in ambulanza a casa ci vado. Le persone pulite muoiono”

L'ira funesta di Daniele dal Moro dopo la diretta del Grande Fratello VIP 7

Una notte non semplice quella che Daniele dal Moro ha vissuto dopo la diretta del Grande Fratello VIP 7. Il concorrente per l’ennesima volta al centro dell’attenzione dopo quello che era successo in settimana con Martina Nasoni, non ha per nulla gradito di esser stato ancora una volta attaccato. Eppure si sa bene, che se partecipi a un reality in prima serata su parla poi di quello che accade in settimana, non dovrebbe essere una cosa così complicata da comprendere. Daniele però è molto stanco, lo aveva già detto in passato e l’ingresso di Martina Nasoni non ha migliorato le cose, anzi. Il vippone si è sentito non sostenuto dalla sua ex, con la quale ha litigato e ha avuto anche molto da ridire ( ha inoltre raccontato delle cose parecchio forti sul loro rapporto). Ieri sera poi, dopo la puntata, ha perso le staffe. E così si è chiuso in confessionale, mentre Oriana, molto preoccupata per lui, lo aspettava in cortiletto. Le urla di Daniele si sono sentite anche da fuori. Il vippone si è detto stufo di quello che sta accadendo e di come viene trattato.

Il durissimo sfogo di Daniele dal Moro: le sue parole al GF VIP

Lo sfogo di Daniele dopo la diretta del Grande Fratello VIP 7 del 13 febbraio: “Sono stanco di prendermi tutto addosso che poi non ho fatto nulla. Allora preferivo starmene a casa mia. Perché io di beccarmi la me**a addosso non ne ho voglia e poi vedere le persone che dicono che parlo male e che la tratto a pesci in faccia. Ma vaff*****o. Allora che la televisione la facessero con qualcun altro che io non sono certo qui per vendere la mia anima.“

E ancora: “Io ero qui per fare il mio percorso e speravo che fosse decente. Allora visto che sono arrivato a 140 giorni me ne vado via che sto bene, non che sto male. Perché dopo in ambulanza a casa ci vado io e non voi. Basta! Veramente basta ragazzi.”

Daniele, che si è sentito in discussione anche per la sua ricerca di visibilità ha quindi detto: “ Tanto sai perché io in questo mondo qui non volevo più metterci piede? Perché qui le persone sincere e pulite muoiono e basta, muoiono! Perché qui ci sono i falsi pronti a vendere l’anima. Perché di quelli come me non importa nulla a nessuno”.