Edoardo fa delle rivelazioni scottanti su Antonino rimproverando Antonella. Fiordelisi senza parole

Le parole di Edoardo Donnamaria su Antonino Spinalbese non sono piaciute a nessuno. E' andato oltre violando la sua privacy?

Ennesimo faccia a faccia nella casa del Grande Fratello VIP 7 tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. La notizia del giorno è che i due hanno fatto nuovamente pace. E seppur un po’ distanti, hanno comunque deciso di darsi tregua. Niente di nuovo sotto il sole, è quello che succede da quasi 5 mesi nella casa del GF VIP. Ieri però, a destare scalpore, sono state alcune dichiarazioni che Edoardo ha fatto sul conto di Edoardo. Delle parole parecchio forti che hanno portato anche una parte di pubblico a mettere in allerta i familiari di Spinalbese, perchè le cose raccontate da Donnamaria hanno riguardato una sfera privata della vita del parrucchiere. Edoardo era molto nervoso per via di quello che era successo con Antonella ma questo non lo giustifica. E non giustifica il fatto che per l’ennesima volta si sia lasciato andare a considerazioni troppo forti sul conto di Antonino. Tutto nasce, anche in questa occasione, dalla gelosia di Donnamaria per Antonella e per come lei si comporta quando c’è anche Antonino. Il Donnamaria è stato chiaro: non gradisce gli atteggiamenti di Antonella e ha paura che fuori, potrebbe comportarsi anche peggio, visto che non ci sono le telecamere.

Gliene ha parlato anche nelle ultime ore, per l’ennesima volta, tirando sempre in ballo Antonino Spinalbese.

Le parole di Edoardo hanno lasciato di stucco anche Antonella

Per l’ennesima volta il Donnamaria ha provato a spiegare ad Antonella che cosa gli dia fastidio del suo atteggiamento: “Tu hai determinati atteggiamenti e certe cose che fai a un certo punto a me non stanno più bene. Senti ma che ti devo dire? Io non dico che tu non devi ballare o scatenarti. Però quando ti metti così, ti pieghi, sul tavolo con la gonna che sale… hai tutto di fuori. E così dico ‘a me sta roba non piace’. Ti avevo detto più volte di non far vedere tutto mentre ballavi. Facevi anche delle cose strane sul tavolo e tutti ti guardavano. Mi infastidisce e devo dirtelo.“

E poi le parole su Antonino: “Come quando ti sei cambiata davanti a lui. Certe cose te le faccio notare ma non cambia nulla. Perché è come se tu non capissi il mio disagio. Tu pensi ‘ma questo qui che cavolo vuole?’. Ti stai cambiando in camera accanto ad uno che si piglia le pasticche per farsi sgonfiare le p***e perché ha le p***e gonfissime.” Antonella è sembrata parecchio basita dalle parole di Edoardo al quale ha chiesto spiegazioni. Edoardo ha detto: ” Parlo di Antonino e lo sai! Sì prende una roba per il testosterone non so nemmeno bene cosa abbia”.