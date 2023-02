E’ Oriana la preferita del pubblico: Antonella e Nikita in lacrime

Antonella e Nikita hanno scoperto che Oriana è la preferita del pubblico e reagiscono malissimo

La puntata del Grande Fratello VIP 7 in onda il 16 febbraio ha decretato Oriana Marzoli la favorita dal pubblico. Una notizia che ha avuto non poche conseguenze nella casa, soprattutto per Nikita e Antonella che si sono ritrovate a bordo piscina a fare un po’ il bilancio di quello che sta accadendo fuori. Entrambe in lacrime, seppur con atteggiamenti diversi, si sono dette parecchio dispiaciute per il fatto che il pubblico non le reputi più le preferite della casa. La Fiordelisi, prima di appartarsi con Nikita, aveva spiegato a Martina Nasoni quello che forse sta accadendo e quella che è la percezione all’esterno del loro percorso al GF VIP: “Stiamo subendo delle cose da mesi e vedere che non arriviamo al pubblico, è brutto eh! Se il pubblico non ci ha capite a me e Nikita ci rimaniamo male perché siamo stressate“. Queste le parole di Antonella. Anche Nikita si è detto parecchio basita, soprattutto perchè per settimane lei ha avuto il favore del pubblico e adesso proprio non riesce a capire che cosa stia accadendo. “Questa è la seconda volta: prima Alberto preferito, poi Oriana preferita. L’altra volta non era stato così e il sostegno da fuori era arrivato a me. Questo significa che non c’è più il sostegno. Non ce l’ho più“ ha detto la Pelizon.

Oriana è la preferita: le lacrime di Antonella e Nikita

Il dispiacere di Nikita è dato soprattutto dal fatto che si è sempre sentita da sola, e che in casa non ha stretto dei legami così profondi ma le bastava l’affetto del pubblico per andare avanti. Quel sostegno però sta venendo a mancare, come Nikita stessa ha spiegato: “Questo non è giusto, non ha un senso tutto ciò, com’è possibile? […] Questa cosa che nei preferiti è già la seconda volta che sento che non c’è il sostegno da fuori, dico OOOUUH, non solo non ho sostegno qua dentro a parte alcune persone, ma non ce l’ho più fuori. Così dico: cosa ho fatto di male? Perché? Sto rimanendo di nuovo sola, che schifo. Ok che ci sono gli angeli, ok yeah. Ma …”.

Nikita e Antonella non conoscono neppure le percentuali. Se sapessero che Oriana ha preso oltre il 40% dei voti, comprenderebbero forse quanto la Marzoli è amata dai suoi fan e non solo. Molto interessante anche il 4 % di Antonino Spinalbese che nonostante resti il cocco della trasmissione, perde tra il pubblico, ogni giorno consensi.