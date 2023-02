Volano stracci tra Martina e Oriana al GF VIP: accuse pesanti e minacce di querele

Lite accesa al GF VIP tra Martina Nasoni e Oriana Marzoli: ecco che cosa è successo

Doveva essere una serata di festa quella che i concorrenti hanno vissuto per il sabato di carnevale nella casa del Grande Fratello VIP 7 è invece si è trasformata in una serata da incubo. Che cosa è accaduto? E’ successo un po’ di tutto ed è successo che Oriana e Martina hanno litigato. Discussione che è finita in lacrime per la Marzoli. Secondo il racconto della venezuelana, la Nasoni in diverse occasioni le ha dato della poco di buono. Accuse che Martina non vuole neppur sentire. Ha spiegato che quella maleducata è Oriana, che sta con gli occhiali da sole in casa e parla male di tutti alle spalle. Oriana invece ha ribadito che è Martina ad averla chiamata putt*** in diverse occasioni. Ma l’ex di Daniele proprio non ci sta.

La rabbia di Oriana contro Martina Nasoni

Ovviamente tra Oriana e Martina non corre buon sangue, dopo quello che è successo con Daniele. Ma ieri sera le due hanno avuto una discussione molto accesa. La Nasoni quindi si è sfogata con le amiche e lo stesso ha fatto Oriana che raccontato: “Lei mi ha detto che l’avrei chiamata puta e io le ho detto che non l’ho mai fatto anche perché non potrebbe mai farla. Lei mi ha risposto che io la faccio pure tanto. Io ricordo che mi ha detto che la faccio fuori, lei mi ha detto che ha detto la faccio pure troppo.”

E ancora: “ Non cambia, resta il fatto che mi ha detto che faccio la [email protected] Io ho fatto quattro mesi di giurisprudenza, poi ho fatto Uomini e Donne e da lì ho sempre lavorato in televisione, non ho mai fatto la [email protected] Ma come si permette? Questa è una roba pesante! E io sono stata in grado di non rispondere, ho solo detto che mi deve chiedere scusa in puntata. Voglio le scuse e anche denunciarla”.

Oriana ha poi spiegato perché ha pianto: “Ho pianto perché ho pensato a mia mamma che deve sentire queste cose su di me. Io non ho mai fatto la [email protected]na, rispetto chi vuole farla ma io non ne ho mai avuto bisogno“. Una serata molto complicata per Oriana che ha anche litigato con Matto Diamante, difesa poi da Luca Onestini. Una serata di festa e divertimento dunque, si è trasformata in ben altro.