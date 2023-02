Provvedimento in arrivo al GF VIP 7 ma Signorini non svela molto: fattacci sabato notte

Alfonso Signorini annuncia alcuni provvedimenti disciplinari in vista della puntata del Grande Fratello VIP 7 di questa sera

Non ha voluto anticipare molto Alfonso Signorini nel day time del Grande Fratello VIP 7 andato in onda il 20 febbraio 2023 ma dalle sue parole si è ben capito che nella puntata in prima serata , ci saranno dei forti provvedimenti. Ma come mai, che cosa è successo nella casa del GF VIP nelle ultime ore? Non tutti guardano la diretta sul 55 e non tutti leggono le ultime news sul web. Come avrete visto dal breve day time di oggi, la notte di sabato, che doveva essere una notte di leggerezza e allegria anche per via della festa di Carnevale, in realtà è successo di tutto. C’è stata una forte litigata tra Luca Onestini, Oriana e Matteo Diamante. Poi ci sono stati degli scontri tra Martina e Oriana che se ne sono dette di ogni ( la Nasoni ha anche accusato la Marzoli di avere fatto un taglio con una bottiglia, cosa che però , almeno a giudicare dei video, non risulta essere vera). Persino Edoardo Donnamaria ha litigato con i suoi amici visto che aveva spiegato loro che non aveva compreso la sceneggiata fatta tra Luca, Oriana e Matteo. Poi ci sono state le litigate di Antonella e company e tutto il resto. Insomma una brutta serata. Nulla che non si sia già visto nella casa del Grande Fratello VIP 7, questo va detto ( quella che si chiuderà tra due mesi sarà una delle peggiori edizioni di sempre del reality).

Cosa accadrà quindi adesso?

Provvedimenti del GF VIP in arrivo contro alcuni vipponi: cosa succederà?

Visto che erano coinvolte diverse persone, si potrebbe pensare anche a un provvedimento generico, come magari un budget dimezzato. Oppure potrebbero esserci delle nomination d’ufficio. Molti spettatori pensano che si possa decidere di far uscire gli ospiti dalla casa, visto che Matteo e Martina erano due delle persone coinvolte in questa notte folle nella casa del GF VIP. Possiamo fare solo illazioni, non ci resta dunque che attendere la puntata del Grande Fratello VIP 7 in onda questa sera per scoprire che cosa accadrà e soprattutto chi sarà coinvolto in questo provvedimento disciplinare.