Giaele sempre più magra ma al GF VIP pensano bene di dimezzare il budget spesa

IL GF VIP decide di dimezzare il budget settimanale per la spesa mentre Giaele è sempre più magra

Che grandissima punizione quella di dimezzare il budget settimanale per la spesa e far si che si generino altre tensioni per via della fame, del poco cibo e delle litigate per chi deve mangiare chi o cosa ( come se già i concorrenti non si nascondessero la qualunque in giro per la casa). Invece che punire tutti, togliendo magari l’immunità o buttare fuori qualcuno aprendo un televoto flash, quelle grandi menti del Grande Fratello VIP hanno pensato bene di dare meno soldi per la spesa. Tutto quello che serve per portare la pace in un reality: meno denaro, meno cibo, più litigate. Ma sono dei furboni, questo è chiarissimo. Come è altrettanto chiaro che Giaele stia poco bene. Siamo sicuri che la concorrente abbia fatto tutte le analisi del caso e che probabilmente sia molto dimagrita per via dello stress. Non si mette in dubbio il fatto che ci siano degli specialisti che hanno in mano la situazione, ce lo vogliamo davvero augurare. Ma è sotto gli occhi di tutti il fatto che Giaele sia fin troppo magra e che abbia bisogno di mangiare molto di più. E invece che cosa si pensa di fare: ma si togliamo il cibo e andiamo avanti con riso e pollo. Per i vipponi non ci sono dubbi sul fatto che si comprerà solo riso e tonno e olio per le prossime spese ( per l’ennesima volta emerge tutta la difficoltà nel fare una spesa che potrebbe soddisfare le esigenze di tutti, comprando anche molto altro). Tornando a Giaele, che la ragazza sia molto dimagrita in questi sei mesi di reality, è evidente a tutti. E forse il marito invece che preoccuparsi di baci dati per gioco o simili, dovrebbe interessarsi maggiormente ad altro, visto che anche i fan della vippona sono molto preoccupati per lei.

La spesa e il budget dimezzato: cosa sta succedendo al Grande Fratello VIP 7

Tra l’altro, dimezzare la spesa ma gli sponsor sono sempre in bella mostra, per cui meno cibo ma gli aperitivi alcolici o le patatine ci saranno sempre o i Mikado, quando si dice pensare alla sana alimentazione…L’ennesima dimostrazione che un programma potrebbe dire qualcosa ma invece va in direzione opposta. La punizione legata alla spesa è davvero imbarazzante. E’ vero, non parliamo di concorrenti che moriranno di fame, per quello c’è già l’isola dei famosi. Non c’è bisogno di specificarlo per comprendere che non è questo il punto. Come nessuno qui sta dicendo che il dimagrimento di Giaele sia colpa di qualcuno. A casa però ci sono tanti spettatori giovani che guardano e chissà, forse una piccola riflessione su questa decisione, non sarebbe sbagliata.