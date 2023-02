Si riaccende lo scontro tra Edoardo Tavassi e Antonella: “Sei disposta a tutto per questo gioco”

Ennesima litigata nella casa del Grande Fratello VIP 7 tra Edoardo Tavassi e Antonella Fiordelisi: ecco che cosa sta accadendo

Mentre Antonella Fiordelisi continua a dirsi innamorata di Edoardo Donnamaria e non comprende i motivi per i quali i suoi amici mettono i bastoni tra le ruote ai due, non comprendendo quanto sia puro il loro amore, Edoardo Tavassi prova a spiegarle per quale motivo, le parole che escono dalla sua bocca sono poco credibili. Oggi tra i due, nella casa del Grande Fratello VIP 7 c’è stato l’ennesimo scontro. Antonella infatti ha accusato gli amici di Edoardo di avere un metro i giudizio diverso quando si tratta di lei. Ha detto infatti che a Giaele, che fa parte del loro gruppo, le si può perdonare di tutto, anche il fatto che sia sposata e che vada con altri uomini. Lei invece è sempre nel mirino degli amici di Edoardo, che invece di capire che sono due ragazzi innamorati, le danno contro. La Fiordelisi ha parlato di valori, gli stessi che la sua famiglia le ha dato, quali l’amore, l’amicizia, la fiducia. Tutte cose che lei ha e che mette anche nel rapporto con il Donnamaria. Ma gli amici del volto di Forum non la comprendono e lei non se ne fa una ragione. Il Tavassi dunque ha provato a spiegare ad Antonella, per l’ennesima volta, quello che pensa di questa storia e il motivo per il quale non crede alla sua buona fede.

Edoardo Tavassi spiega perchè non perdona Antonella Fiordelisi

Per l’ennesima volta quindi il Tavassi ha provato a far capire ad Antonella i motivi per i quali non vorrebbe vedere un suo amico al suo fianco. “Tu sei la stessa che ha fatto credere a tutti che Edoardo le ha alzato le mani, che le ha fatto violenza” ha detto il Tavassi ricordando l’episodio che aveva costretto il Donnamaria a lasciare la ragazza. Il Tavassi non dimentica. Se anche Antonella si è scusata, per Edoardo, questa cosa è gravissima. “Io penso che tu per questo Grande Fratello, per cosa poi non lo so, saresti disposta a fare di tutto.” La Fiordelisi dice di non comprendere questo ragionamento visto che anche Edoardo ha sbagliato in più di una occasione. Ha chiesto scusa e sono andati avanti. Il Tavassi però non ha lo stesso pensiero di Antonella e neppure quello di Edoardo. Una cosa così grave, lui proprio non può perdonarla.