Antonella Fiordelisi si sfoga con i suoi amici: “Starò meglio senza Edoardo”

Antonella Fiordelisi ha lasciato Edoardo Donnamaria ed è convinta che questa sarà la volta definitiva

L’avevamo lasciata alle prese con rivelazioni bollenti su quanto le piacesse fare alcune cose sotto le coperte con Edoardo Donnamaria…La ritroviamo invece convinta del fatto che debba mettere fina alla storia con il romano. Antonella Fiordelisi è convinta che le farà bene andare avanti in questa avventura chiamata Grande Fratello VIP, senza Edoardo. Finita la tregua per il compleanno di Andrea, i vipponi si ritrovano a chiacchierare, anche in vista della puntata in diretta del GF VIP del 23 febbraio. E Antonella, che ormai passa molto del suo tempo in compagnia di Nikita, ha voluto spiegare ad Antonino e agli altri, quello che pensa del suo percorso e della sua vicinanza a Edoardo.

“Adesso che non sto più con Edoardo io avrò meno problemi” dice mostrandosi molto risentita e additando il VIP di essere la causa dei suoi malumori. Antonella questa volta sembra essere convinta. E il malessere, lo ribadisce, non era causato tanto da lui, quanto dalla presenza nella loro vita di amici remavano contro il loro sentimento.

Nuova crisi per Antonella ed Edoardo: la posizione della Fiordelisi

E infatti, spiegando la sua posizione ad Antonino, Antonella ha accusato il gruppo degli spartani di parlarle alle spalle. E’ convinta che adesso lei starà più tranquilla, non hanno infatti a suo dire, argomenti di cui parlare, visto che lei ed Edoardo non stanno più insieme: “Io sto male stando con lui se sta con queste persone” dice molto indispettita.

Davide, che l’ascolta con attenzione, è sicuro del fatto che la sua compagna tornerà a fare pace con la sua dolce metà ma che poi torneranno nuovamente a discutere, “È come un cane che si morde la coda” dice sicuro del suo pensiero. Un pensiero che è un po’ quello di tutti, visto che da ottobre a oggi, Antonella ed Edoardo si sono lasciati almeno una decina di volte, si sono detti la qualunque, uno contro l’altro e poi però hanno sempre fatto pace, fortemente attratti fisicamente e bisognosi di coccole e carezze…Antonella però sembra essere convinta: questa volta non accadrà ed è sicura che manterrà il punto, senza tornare indietro sui suoi passi.

A far precipitare la situazione, l’ennesima dimostrazione da parte di Edoardo che si è schierato con i suoi amici in più di una occasione. La Fiordelisi ha ribadito che Edoardo ha dimostrato di preferire gli amici a lei. “Questo non è amore” conclude molto dispiaciuta.