Antonino Spinalbese: anche Striscia si occupa di lui. Regolamento violato ma la squalifica è lontana

Striscia la notizia indaga: Antonino Spinalbese ha davvero violato il regolamento? Potrebbe rischiare la squalifica?

Nella puntata del Grande Fratello VIP 7 di oggi, 23 febbraio 2023, Antonino Spinalbese potrebbe lasciare il programma, essendo al televoto. A detta di molti spettatori in realtà, il bel parrucchiere ex di Belen, dovrebbe lasciare a prescindere il programma. Il motivo? Avrebbe violato il regolamento. Chi segue in diretta il Grande Fratello VIP sul canale 55 ha già fatto notare delle irregolarità nel comportamento di Antonino ( in molti sono persino convinti che il vippone fosse in possesso di un cellulare, come raccontato anche da Oriana Marzoli). A occuparsi della questione nelle ultime ore, è stato anche il programma di Canale 5 Striscia la notizia.

La domanda è la seguente: Antonino ha infranto il regolamento e merita quindi di essere squalificato? Ma che cosa ha fatto?

Antonino Spinalbese sarà squalificato?

Striscia la notizia ha deciso di indagare in merito e di andare a fondo alla questione ( che a nostro modesto avviso non avrà nessun esito, visto che Antonino in questi 5 mesi è sempre stato trattato con i guanti di velluto da tutti). Si legge sul sito del programma di Canale 5: “Il regolamento del Grande Fratello vieta ai concorrenti di rivelare in Casa quello che succede al di fuori delle mura di Cinecittà. Secondo un video che gira sui social Antonino Spinalbese non avrebbe rispettato la norma. “

Nulla che i fan del GF VIP non facciano notare da settimane. Chi segue il reality lo sa bene. In ogni caso, si prosegue: “Nella clip si vede Antonella Fiordelisi parlare con Sarah Altobello e raccontare una confidenza dell’ex di Belén: «Mi ha già detto che Micol sarà la preferita al cento per cento. Anche perché lui mi ha detto che quando è uscito si è reso conto un po’ di chi sono i preferiti e queste cose qui». Il discorso è legato al televoto la cui chiusura è prevista durante la puntata del 23 febbraio: la sorella di Clizia Incorvaia è sottoposta al giudizio popolare contro Nikita Pelizon e gli stessi Antonino e Antonella“. Che Antonino, dopo esser uscito e poi rientrato, avesse parlato con alcuni concorrenti di quello che succede fuori era chiaro a tutti. Non a caso, molti hanno anche notato il suo cambiamento: si è defilato, non ha più detto nulla, si è guardato bene dall’avere storie e storielle.

Come ricordato anche da chi ha confezionato il servizio per Striscia, non è la prima volta che capita, anche la Goich aveva rivelato qualcosa sui mondiali dopo il rientro in casa post covid. Ma in quel caso, seppur una violazione del regolamento, non era nulla che potesse influenzare il gioco. Se invece parli dei preferiti e del gusto del pubblico, allora puoi cambiare le sorti del programma.