Oriana Marzoli smaschera Antonino: “Aveva il telefono, lo dico, non mi interessa”

E' vero che Antonino Spinalbese ha avuto modo di usare il cellulare? La rivelazione di Oriana

Oriana Marzoli è davvero stanca e stufa di essere giudicata, soprattutto da Antonino Spinalbese. Da quando la loro relazione si è interrotta, i due se ne sono dette di ogni. E Spinalbese sembra avere il dente ancora avvelenato con la venezuelana. Ieri sera ad esempio Antonino si è messo in mezzo anche in una conversazione che la Marzoli stava facendo con Daniele, prendendo le parti del veneto e andando contro Oriana. Oggi la vippona, stanca di questi continui attacchi che non hanno neppure motivo vi esistere, visto che lei non gli rivolge la parola, ha deciso di smascherarlo e di raccontare alcune cose sul suo conto. Improvvisamente, dal nulla, ha confermato una voce che in verità circolava da tempo. Ha infatti detto che Antonino ha avuto il cellulare ( non s è capito bene se in casa o nel periodo in cui è stato male). “Lo dico, non mi interessa, tanto lo sanno tutti” ha sbottato Oriana.

Oriana smaschera Antonino: aveva il cellulare

“Pensa di prendermi per idiota? Io mi ricordo di tutto, ho ricordi chiari sulle cose e ora parlo. Quindi come lui ha detto ed ha ammesso di avere il telefono… perché lo sappiamo tutti che ha avuto il telefono! Perché adesso lo dico e non me ne frega niente del resto. E del telefono l’ha detto a tante persone di questa casa. Solo che sono tutti amici suoi, ma dopo parlano” ha detto Oriana. Ecco una rivelazione che non ci stupisce a dire il vero molto. Pensare che Antonino per 15 giorni non abbia avuto il cellulare o non abbia visto la tv è ovviamente impossibile anche perchè era da solo in ospedale e probabilmente ha ricevuto anche delle visite.

Certo che, sarebbe stato giusto ammetterlo, per evitare appunto queste situazioni che generano poi chiacchiericcio e pettegolezzo. Se ne parlerà anche in diretta al GF VIP? Staremo a vedere.