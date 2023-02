Sarah cerca di mediare tra Antonella ed Edoardo ma spunta la Murgia: è la “terza incomoda”

Ecco che cosa sta succedendo al GF VIP 7: Antonella ed Edoardo vanno avanti con il tira e molla ma spunta il terzo incomodo. E' Nicole Murgia

Nelle ultime ore i fan del Grande Fratello VIP 7 hanno notato uno strano avvicinamento tra Edoardo Donnamaria e Nicole Murgia. Qualcuno commentando sui social, quello che è successo nelle ultime ore in casa, dice anche che i due si sarebbero baciati. Non ci sono video, non ci sono prove. Ma una cosa è certa: Edoardo nelle ultime ore, si è molto avvicinato a Nicole Murgia, lasciandosi andare ad atteggiamenti molto intimi. Grattini, coccole, mani nelle mani, abbracci più che affettuosi. E stupisce tanti anche il fatto che Antonella Fiordelisi non abbia fatto nessuna piazzata. Tra i due il tira e molla continua ma c’è chi crede ancora nei Donnalisi, ad esempio Sarah Altobello. La vippona poche ore fa, ha provato a mediare tra Antonella ed Edoardo, dicendosi molto dispiaciuta per quello che è accaduto negli ultimi giorni. Lei sa quanto si vogliono bene e non vuole che soffrano. Edoardo e Antonella però, anche se passano del tempo insieme, si provocano, più che cercare un confronto civile.

Tentativi di riavvicinamento tra Edoardo e Antonella ma spunta la Murgia

Proprio mentre parlava con Sarah, la Fiordelisi ha iniziato l’ennesima provocazione con Donnamaria , insinuando che probabilmente lui non ha mai provato nulla per lei. E infatti commenta: “Lo so che non te n’è mai fregato un cavolo”. Sarah invita entrambi a ragionare e a mettere da parte le vecchie ruggini per tutelare la loro relazione: “Mi dispiace vedervi così, lei ci rimane male che tu non sia più come prima” dice, spiegando ad Edoardo il punto di vista di Antonella, che subito interviene dicendo “Il problema è che lui è cambiato, prova un sentimento che non è più lo stesso quindi io sto andando avanti come lo sta facendo lui da prima di me”.

“Ti piaceva di più quando stavo a piangere in un angoletto?” chiede a questo punto Donnamaria ma Antonella non vuole saperne e non sembra avere neppure nessuna intenzione di cambiare idea rispetto a quello che sta succedendo nella casa ed è successo nelle ultime ore. La Fiordelisi, continua a ribadire di essere sicura che lui non provi più dei sentimenti per lei e che abbia solo paura di ammetterlo. “Potevi essere più onesto” . In realtà Edoardo si è detto più volte innamorato della ragazza ma lei adesso, non ci crede. E infatti commenta: “Adesso l’ho capita da sola questa cosa, non c’è bisogno che fai finta che ci tieni”.

Una provocazione che Edoardo preferisce non cogliere e infatti, mentre la Fiordelisi continua con il suo ragionamento, preferisce andare via. Forse, sapendo che lunedì sera potrebbe uscire, cerca pace e tranquillità, quella che i suoi amici e anche Nicole Murgia, gli stanno dando in queste ore? E domani sera, quando Antonella vedrà queste immagini, non pensate che commenterà dicendo che ha ragione lei, e che Edoardo si è comportato in modo pessimo perchè non le ha mai voluto bene? Staremo a vedere.