Amici 22 si torna a registrare e da domenica si va in onda: inizio serale confermato

Amici 22 torna in onda domenica e si registra l'ultima puntata in vista del serale che parte regolarmente secondo i tempi stabiliti da Mediaset

Possiamo finalmente fare il punto sulla situazione di Amici 22. Il talent di Canale 5 sta per tornare in onda. Domenica 5 marzo 2023 andrà in onda la puntata del pomeridiano che era saltata questo fine settimana per via della morte di Maurizio Costanzo. Si era detto che questa settimana non sarebbe stata registrata nessuna puntata di Amici ma in realtà, Maria de Filippi ha preso la sua decisione. E’ bene anche ribadire che non sappiamo se la conduttrice sarà in studio, potrebbe aver deciso di affidare la conduzione di Amici in queste ultime puntate prima del serale, a Lorella Cuccarini o agli altri colleghi che comunque sarebbero capaci di gestire la situazione, come si è visto anche in altre occasioni ( quando Maria non andava in onda nel pomeridiano di Real Time, erano gli stessi professori a condurre senza problemi la seconda parte del programma).

Venerdì 3 marzo 2023 quindi, si registra l’ultima puntata del pomeridiano di Amici che andrà in onda domenica 12 marzo. E’ quindi confermata la partenza del serale di Amici per il 18 marzo, questo significa che non ci sarà una puntata in più di C’è posta per te.

Il serale di Amici 22 parte regolarmente

Nella prossima puntata di Amici 22, che sarà quindi registrata venerdì, gli allievi scopriranno chi accederà al serale. Mancano pochi posti per la corsa al serale. Nella puntata che vedremo domenica pomeriggio, ci saranno due eliminazioni. Quindi attendiamo adesso le prossime anticipazioni per scoprire quali saranno gli allievi e le allieve che conquisteranno la maglia dorata per il serale.

Bisognerà poi capire anche quando e come saranno registrate le prime puntate del serale. Venerdì forse, quando arriveranno le prime anticipazioni, saremo anche in grado di capire se ci sarà Maria, se ha deciso di tornare a lavorare a solo una settimana dalla morte di Maurizio Costanzo o se ha affidato il timone del talent ai suoi collaboratori e colleghi. Vi terremo dunque aggiornati con le ultime news da Amici 22.

Vi ricordiamo quindi che il pomeridiano ci aspetta domenica mentre il day time torna lunedì 6 marzo insieme a Uomini e Donne.

Sabato sera invece tornerà Uomini e Donne con la puntata che sarebbe dovuta andare in onda sabato scorso.