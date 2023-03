Maria de Filippi torna in onda: sabato su Canale 5 con C’è posta per te

Sabato 4 marzo 2023 torna in onda C'è posta per te con Maria de Filippi: p tempo di ricominciare dopo il dolore per l'addio a Maurizio Costanzo

Maria de Filippi torna in onda. Le prime decisioni sul palinsesto di Canale 5 sono state prese. Sabato sera, il 4 marzo 2023, andrà in onda la puntata di C’è posta per te che era stata cancellata la scorsa settimana, dopo la notizia della morte di Maurizio Costanzo. Stando alle informazioni disponibili, C’è posta per te dovrebbe essere il primo programma in onda dopo la morte del marito della conduttrice. Infatti per tutta la settimana non dovrebbero andare in onda nè Uomini e Donne, nè il day time di Amici 22. Sappiamo che sabato sera, tornerà invece C’è posta per te, in queste ore su Canale 5 stanno andando in onda anche i promo del programma di Maria de Filippi. Mentre dovrebbe tornare domenica 5 marzo Amici 22 con la puntata saltata domenica scorsa. La registrazione di questa settimana di Amici è saltata il che significa che o si chiuderà con una puntata in meno in vista del serale, oppure potrebbero decidere a Mediaset, di far slittare la partenza del serale di Amici al sabato sera, visto che comunque al momento, c’è una puntata di C’è posta per te in più a disposizione.

Maria de Filippi torna in tv con C’è posta per te registrato

Ricordiamo chiaramente che vedremo a C’è posta per te, le storie che erano state registrate per la puntata prevista sabato scorso. Vedremo quindi una Maria forse preoccupata per via delle condizioni di salute di Maurizio ma, come vi abbiamo già raccontato, non c’era nulla che facesse pensare che il giornalista potesse morire. E’ successo tutto all’improvviso, a causa di una complicazione arrivata in un secondo momento, dopo l’intervento al colon. E’ bene precisare che la puntata è stata registrata molto prima ( alcune storie risalgono persino all’estate, come spesso si nota anche dal look delle persone che ricevono le buste). Ma ricordarlo non fa mai male visto che molte volte si commenta sui social, scrivendo anche delle cattiverie importanti, senza collegare le cose.

Non ci sono ancora i comunicati ufficiali di Mediaset su quanto accadrà nelle prossime ore. E’ Fanpage a raccogliere alcune indiscrezioni dagli ambienti mediaset e a rivelare che il day Time di Amici tornerà in onda lunedì, dopo la puntata speciale di domenica pomeriggio. Stesso destino per Uomini e Donne. Più complicato immaginare se questa settimana ci saranno delle registrazioni. Nel caso di Uomini e Donne Maria potrebbe affidare la conduzione anche ad altri, qualora non se la sentisse di tronare di già a lavoro.