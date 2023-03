Alvin e Ilary Blasi hanno davvero litigato, di nuovo? La conduttrice si vendica sui social

Che cosa sta succedendo davvero tra Ilary Blasi e Alvin? Scherzano in vista dell'Isola o hanno litigato ?

Sembrerebbe essere abbastanza chiaro il giochino che Ilary Blasi e Alvin stanno facendo in vista della nuova edizione dell’Isola dei famosi. Stando a quanto si legge oggi su Tvblog, non ci sarebbero stati dubbi sulla riconferma di Alvin nel ruolo di inviato per il reality di Canale 5 in partenza tra qualche settimana in prima serata con la Blasi al timone. Alvin sarebbe riconfermatissimo ma, approfittando del chiacchiericcio che era partito alla fine della passata edizione dell’Isola, i due si sarebbero resi protagonisti di un giochino che serve a creare la famosa “hype”. Attesa, curiosità, intorno a quello che accadrà all’Isola. Ieri era toccato ad Alvin che su instagram aveva fatto finta di sbroccare contro la conduttrice di Canale 5, pubblicando alcuni screen e dicendosi pronto a pubblicare anche degli audio compromettenti. Cosa che ovviamente non ha fatto perchè non c’è nulla da dire, sembra essere evidente. Tra l’altro, in note vocali di 12 secondi, cosa mai avrebbe potuto dire la Blasi? Oggi però è toccato a Ilary, che sempre da instagram, ha aggiunto un pezzetto di storia…

Ilary Blasi e Alvin hanno davvero litigato?

A tutti sembra evidente che questo sia solo un giochino, a meno che non ci saranno dei risvolti davvero clamorosi nelle prossime ore…Dagospia, che aveva parlato per primo di questa lite tra i due, ha anche rivelato che Alvin non farà parte del cast di questa edizione dell’Isola e che al suo posto, in partenza per l’Honduras, ci sarebbe Filippo Bisciglia, volto noto al pubblico di Canale 5 per il suo ruolo a Temptation Island. Voci che però non trovano conferme anzi, il giochino tra Ilary e Alvin, dimostrerebbe che anche per questa edizione, l’inviato storico del programma di Canale 5 ha un posto sotto le palme dell’Honduras.

Intanto Ilary crea scompiglio. Pochi minuti fa ha infatti postato una storia: “Riguardo alle polemiche e alla lite con Alvine se volete saperne di più chiamate direttamente lui al numero…anche ore pasti” ha scritto la conduttrice postando realmente un numero di telefono. Sarà davvero il suo? La storia in pochi secondi è stata rimossa ma ovviamente gli screen fanno il giro dei social. Alvin dovrà fare come la Marcuzzi, cambiare presto il numero di telefono o quello pubblicato dalla Blasi non era davvero il numero dello speaker radiofonico?