Alvin esplode dopo la lite con Ilary Blasi, pronto a pubblicare gli audio

Che succede tra Alvin e Ilary Blasi? Dopo la lite lui esplode e minaccia di pubblicare gli audio

Il gossip riporta la lite di Ilary Blasi e Alvin, lei resta in silenzio e lui poco fa sul suo profilo Instagram ha minacciato di pubblicare gli audio ricevuti dalla conduttrice. Ma non erano amici? Che sta succedendo tra Alvin e Ilary Blasi? Già da tempo si vocifera che non sarà lui l’inviato in Honduras nella prossima edizione de L’Isola dei famosi ma sembra ci sia anche altro. Cosa c’è nei messaggi audio inviati su Whatsapp da Ilary Blasi all’amico che di lei conosce tutto? La verità è che molti non ci credono a quella lite riportata dalla rivista DiPiù, non credono alle minacce di Alvin di pubblicare i messaggi di Ilary e non credono nemmeno che lei abbia inviato chissà cosa all’amico di sempre. Potenza dei social e del gossip, di questo si tratta e ci viene da sorridere perché chi ha seguito la scorsa stagione de L’Isola dei famosi sa bene che accadde un po’ la stessa cosa e che Ilary Blasi e Alvin ci hanno giocato a lungo per poi rivelare che tra loro c’è un legame profondo di lunga data.

Ilary Blasi e Alvin hanno litigato davvero?

L’isola dei famosi ha bisogno di un po’ di pubblicità, andrà in onda dopo la finale del Grande Fratello Vip e aprile si avvicina, c’è tutto da organizzare, le partenze e ogni cosa. Un po’ di rumore non guasta e i due conduttori trovano il modo giusto, sia per chi crede che abbiano litigato davvero che per gli altri che si godono il teatrino.

C’è chi li paragona ai Ferragnez, proprio per la capacità dei social di influenzare e di fare apparire il nulla come una lite insanabile, una crisi profonda pronta a degenerare e a rivelare chissà cosa.

“Sono a tanto così dal pubblicare l’audio. Ancora una goccia e il vaso trabocca” scrive Alvin mostrando lo screenshot dei messaggi Whatsapp. E’ una bella minaccia ma chi ci crede?

Un utente scrive subito che non vedono l’ora di vederli insieme alla prossima Isola dei famosi, che lo scherzo è evidente. “Ma che state a fa’ come i Ferragnez? Tutta fuffa per pubblicità?” commenta qualcun altro pensando che ci sarà di certo qualcuno che non penserà all’ironia ma che cadrà nella trappola.

Al posto di Alvin in Honduras questa volta ci sarà Can Yaman, Matteo Diamante, Filippo Bisciglia o Paolo Ciavarro? E’ molto probabile che ci sarà sempre lui ma a questo punto potrebbe anche esserci un cambio. Intanto, c’è chi chiede davvero gli audio.