Daniele confessa a Signorini di non amare Oriana, lei origlia di nascosto

Mentre Alfonso Signorini parla in diretta su Canale 5 con Daniele in confessionale, Oriana tenta di origliare ma il conduttore la smaschera

Dopo il day time del Grande Fratello VIP 7 del 2 marzo, Alfonso Signorini si è collegato in diretta con la casa . Questa volta nel confessionale, per fare due chiacchiere con il conduttore, c’è Daniele dal Moro che di certo sarà protagonista della puntata di questa sera, in seguito a una forte litigata avuta con Oriana Marzoli ( di cui vi abbiamo parlato proprio questa mattina). Quando Oriana ha visto che Daniele era stato chiamato in confessionale, immaginando che potesse parlare di quello che è successo tra di loro, è corsa subito, come i telespettatori sintonizzati sul canale 55 hanno visto, a origliare quello che Daniele stava dicendo ad Alfonso Signorini. Il conduttore, rimasto colpito da quello che stava accadendo in diretta, si è gustato anche su Canale 5 le immagini della Marzoli intenta a spiare o meglio a origliare. Daniele, quando Alfonso gli ha detto che Oriana stava ascoltando o meglio cercava di ascoltare, non è rimasto molto sorpreso. Se lo aspettava, è da lei tanto che qualcuno ha ribattezzato la Marzoli “oriliana” per questo vizietto che ha…

Ma torniamo alle confessioni che Daniele dal Moro ha fatto oggi ad Alfonso Signorini. Il conduttore ha provato a capire i motivi per i quali il bel veneto si è molto arrabbiato dopo aver visto Oriana parlare con Martina. Daniele lo ha spiegato, dicendo anche che gli piacerebbe che Oriana pensasse di più al loro rapporto, a come sta lui e a quelle che possono essere le conseguenze di un suo gesto, che al resto.

Daniele è innamorato di Oriana?

Il conduttore del GF VIP ha quindi posto poi un’altra domanda a Daniele, visto che comunque della discussione si parlerà in puntata alla presenza di Oriana e Martina. Ha chiesto al bel veneto se pensa di essere innamorato di Oriana. Daniele senza pensarci troppo ha risposto: “Le voglio bene, mi sono affezionato a lei, penso di conoscerla meglio fuori ma amore è una parola che no, non si può usare“. Poi scherzando ha detto che non può innamorarsi di Oriana perchè in realtà è già innamorato di Signorini. E a quanto pare anche corrisposto: “Non vedo l’ora che tu esca, sai che cene che ci faremo” ha detto il conduttore.