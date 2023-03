L’ex di Antonella Fiordelisi torna all’attacco: “Si è studiata anni di GF Vip”

Gianluca Benincasa non perdona e attacca ancora Antonella Fiordelisi rivelando cosa hanno fatto insieme prima del GF Vip

In base a quanto rivela l’ex fidanzato di Antonella Fiordelisi avrebbero ragione Orietta Berti, Edoardo Tavassi e quanti ripetono che lei finge. Gianluca Benincasa torna all’attacco e svela che Antonella Fiordelisi ha studiato tutto del GF Vip, che l’hanno guardato insieme, tutto, di continuo. Era il suo sogno e l’ha realizzato, lo sta realizzando perché a lui aveva detto che avrebbe fatto la gatta morta ma aveva anche promesso che non sarebbe andata oltre. Invece, è successo di tutto con Edoardo Donnamaria. Mentre le fan svengono e si strappano i capelli per i Donnalisi la Fiordelisi sta facendo il suo gioco. Anche la famiglia della vippona avrebbe fatto di tutto, così Benincasa è rimasto a casa e in una room su Twitter racconta tutto.

Gianluca Benincasa contro Antonella Fiordelisi

Non smette di attaccarla, confida che ha giocato con i suoi sentimenti, che per il reality e la notorietà avrebbe fatto di tutto. Che i vipponi entrino già preparati nella casa non è certo una novità ma Gianluca racconta che la scorsa edizione del Grande Fratello Vip l’hanno studiata insieme, dall’inizio alla fine.

Spiega perché voleva entrare nella casa: “Il mio guardarla negli occhi quando sono entrato nella casa aveva un senso. Della serie: ‘Sei andata troppo oltre rispetto a quello che io e te ci eravamo promessi’”.

Ed ecco cosa gli aveva detto Antonella: “Andrò lì a fare il mio gioco, sappi che farò anche la gatta morta, perdonamela questa cosa. Però ti posso garantire che anche se nasce una ship non sarà nulla di serio e non andrò mai oltre come hanno fatto altri in passato”. Sappiamo bene che non è andata così. A questo punto Antonella Fiordelisi piange davvero a comando? “Il ruolo della vittima funziona” sostiene Benincasa. Edoardo Tavassi ma non solo lui ne sono certi, lei piange a comando, sta fingendo, è un’attrice ma nemmeno bravissima perché non mantiene sempre il personaggio ma solo quando si parla di lei ed Edoardo.

Intanto, Antonella Fiordelisi ripete e ripete ancora che Donnamaria le ha rovinato un sogno, che con lui aveva pensato per la prima volta alla convivenza, a dei figli. I fan possono continuare a svenire.