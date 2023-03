Berlusconi furioso, cancellata la replica del GF VIP su La5: troppe volgarità

Piersilvio Berlusconi ha deciso di cancellare la messa in onda della puntata di stasera del GF VIP 7 su La5: i motivi

E’ il FattoQuotidiano.it in un articolo di Francesco Canino a lanciare una indiscrezione davvero molto interessante, per non dire clamorosa rispetto a quello che sta succedendo in quel di Cologno Monzese. Come ogni venerdì ( quando c’è il raddoppio) questa sera, sarebbe dovuta andare in onda su La5 la puntata del Grande Fratello VIP 7 trasmessa su Canale 5 ieri. E invece alla fine, il GF VIP non sarà trasmesso. La decisione è stata presa direttamente dai piani alti. Secondo quanto si legge sul sito infatti, sarebbe stato Piersilvio Berlusconi a decidere di cancellare la replica del GF VIP questa sera su La5. E farebbe bene, a nostro avviso, anche a dare delle direttive per quello che si vede in una prima serata, diventata sempre più squallida nella rete ammiraglia Mediaset. Quello che proprio Berlusconi non avrebbe gradito, dopo aver visto la puntata del GF VIP di ieri, sono i toni, sono i modi. Tutto quello che è il contenuto del reality di cui tanto Signorini si vanta, della sua televisione diversa dal pattume ( forse quella di tanti anni fa, un ricordo sbiadito ormai).

Berlusconi cancella il GF VIP da La5?

Bisogna precisare che queste sono indiscrezioni, che al momento non trovano conferme. Parrebbe comunque che le motivazioni, siano ben note. Berlusconi non avrebbe gradito le troppe parolacce, le volgarità, i toni. I contenuti e le discussioni troppo accese che poco sarebbero inclini con quello che Mediaset vorrebbe mostrare in prima serata.

FQ Magazine, informa i suoi lettori e le sue lettrici , che settimane fa, Berlusconi avrebbe mandato dei richiami molto precisi, dopo aver visto la deriva presa dal reality di Canale 5. Consigli che però a quanto pare sarebbero rimasti inascoltati. E allora si sarebbe arrivati alla decisione drastica, per dare un segnale: cancellata la replica su La5, pur rischiando di perdere ascolti più alti.

Dobbiamo quindi aspettarci qualcosa di diverso per la puntata di lunedì? Inizia il conto alla rovescia, staremo a vedere, anche perchè fare peggio di quello che abbiamo visto fino a questo momento, è difficile ( persino dare spazio a fan fanatici ed esaltati a centro studio mandando un messaggio diseducativo al pubblico più giovane).