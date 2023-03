Maria torna in Studio ad Amici 22 il lungo applauso e quel commento per Maurizio Costanzo

Torna a lavoro Maria de Filippi, è la prima volta dopo la morte di Costanzo. Oggi la registrazione di Amici 22 e quella frase per chi non c'è più

Per Maria de Filippi è arrivato il momento di tornare a lavoro. A una settimana esatta dalla dolorosa notizia della morte di Maurizio Costanzo, oggi la conduttrice, è in studio per la registrazione dell’ultima puntata del pomeridiano di Amici 22. Poco prima che la puntata iniziasse, la produzione e chi si occupa di gestire il pubblico, hanno chiesto che all’ingresso di Maria de Filippi non ci fosse il classico boato, nessun urlo per questa puntata speciale ed emozionante. Hanno chiesto dunque al pubblico di dedicare, solo un applauso alla conduttrice e così è stato. Maria è stata accolta nello studio di Amici, come raccontano le persone che sono presenti alla registrazione di oggi pomeriggio, con un lungo applauso. Non ci sono molte altre indiscrezioni al momento, circa quello che sarebbe successo nello studio di Canale 5 ma c’è anche una agenzia Ansa, oltre alle indiscrezioni che circolano sui social. La conduttrice, che non ha commentato in nessun modo quanto successo in questa settimana, si è concentrata sul suo lavoro, su questa nuova puntata di Amici. A modo suo però, ha ricordato Costanzo.

Le parole di Maria de Filippi

“Ricomincio a lavorare perché così mi hanno insegnato” sarebbero state queste le uniche parola di Maria de Filippi su quanto successo nell’ultima settimana, dopo la morte di Maurizio Costanzo ( lo riporta anche l’Ansa). Facile immaginare che fossero parole piene d’amore e di dolore per il suo Maurizio. L’uomo che, come lei ha sempre raccontato, le ha insegnato tutto di questo mestiere. E Maria invece a modo suo, ha provato a insegnare a Maurizio, a prendersi una pausa. Tutti sanno che il giornalista avrebbe lavorato 20 ore al giorno tutti i giorni senza mai prendersi una pausa. Da 25 anni però Maria lo portava in ferie ad agosto, due settimane, le uniche due, per riposarsi, per staccare.

Oggi si ricomincia a lavorare, dopo una settimana di stop forzato. Oggi si continua a seguire l’insegnamento che Maurizio ha lasciato. Nel suo nome, con un vuoto grande ma con tutto l’amore nel cuore. Maria tornerà in tv domani sera, con una puntata di C’è posta per te registrata. Poi la rivedremo il 5 marzo con la puntata di Amici 22 che era saltata domenica scorsa. E poi da lunedì si torna in onda con Amici, il day time dalla 16,10 ma prima ancora con Uomini e Donne, dopo una settimana di stop.

Vi ricordiamo che la puntata in questione, con le parole di Maria per Maurizio, andrà in onda domenica 12 marzo 2023.