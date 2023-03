Giallo al GF VIP 7: dal sito scompare la puntata di giovedì, che cosa ci siamo persi?

Non è più disponibile sul sito di Mediaset Play la puntata del Grande Fratello VIP 7 di giovedì 2 marzo . Che cosa sta succedendo?

Sta succedendo qualcosa al Grande Fratello VIP 7, non nella casa, ma ai piani alti? Se lo chiedono i telespettatori che da oltre 2 giorni, osservano come il clima tra i concorrenti sia molto cambiato. E a far crescere ipotesi e illazioni, anche una mossa particolare. Sul sito di Mediaset, MediasetPlay, dove sono caricate tutte le puntate del GF VIP, è scomparsa da pochi minuti, la puntata del 2 marzo, la famosa puntata del reality che Piersilvio Berlusconi avrebbe deciso di non mandare in onda su La5. Un errore? Una casualità o c’è dell’altro? Non è la prima volta che dal sito di Mediaset vengono cancellati volutamente dei contenuti, per cui potrebbe essere accaduto realmente di tutto. Ma il pubblico inizia ad avere delle teorie e a fare delle ipotesi. Soprattutto perchè va detto, in prima serata, in questa lunga edizione del GF VIP, si è visto anche di peggio, e quella di giovedì non era passata come una puntata poi così disastrosa.

Le ipotesi quindi portano verso un’altra direzione. E’ possibile che i parenti di un concorrente abbiano fatto delle richieste ben precise, richieste legali? Durante la diretta di giovedì, erano successe delle cose che non erano piaciute in particolare ai familiari di Edoardo Tavassi. Le parole di Sonia Bruganelli in particolare, non erano affatto piaciute alla madre del Tavassi e anche a sua sorella, e sui social, avevano fatto sentire la loro voce. Possiamo dunque pensare che i motivi di questa censura, e di quello che stia accadendo nella casa, vadano anche oltre il comportamento dei vipponi ma ci sia dell’altro? Vero è che se ne sono sentite di ogni, dal protesi gate a quello che sarebbe successo nel van e via dicendo. Non sono mancate parolacce e altro, ma non che non fosse mai accaduto prima…O ci siamo persi qualcosa, non abbiamo notato qualcosa?

Perchè la puntata del GF VIP di giovedì sera non c’è più sul sito di Mediaset?

La domanda però resta e restano anche i dubbi, in attesa della puntata del Grande Fratello VIP 7 in onda questa sera. Forse Alfonso Signorini, dopo le tante indiscrezioni trapelate in questi giorni, deciderà di fare chiarezza? Arriveranno delle scuse? I concorrenti in casa hanno già spiegato di esser stati ben istruiti in confessionale e di aver ricevuto delle direttive precise sui comportamenti da avere nella casa. Immaginiamo che le avessero anche prima ma forse questa volta, è cambiato qualcosa. Ma cosa?