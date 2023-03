Per celebrare il successo di The Voice Kids ecco Mr Rain e i suoi Supereroi per la finale

Per la finale di The Voice Kids Antonella Clerici sceglie MR Rain: scelta perfetta

Sabato sera una puntata sicuramente ricca di emozioni quella che aspetta il pubblico di Rai 1. Dopo aver portato a casa oltre 3,5 milioni di spettatori e il 23 % di share, The Voice Kids torna con la seconda e ultima puntata sabato 11 marzo. La finale condotta da Antonella Clerici. Due sole serate per The Voice Kids, una sorta di esperimento per capire se il programma può funzionare. E stando a quanto rivelato poche ore fa da Tvblog, la dirigenza Rai, visti gli ottimi numeri, avrebbe già pensato di lavorare alla prossima edizione, magari anche più lunga rispetto a questa del 2023. Antonella Clerici ha dimostrato che dare spazio ai giovanissimi in tv si può, in modo diverso da come si faceva prima quando Ti lascio una canzone o altri talent dedicati ai bambini, erano troppo lunghi, erano troppo ripetitivi e noiosi. Il format invece, funziona e piace ed è soprattutto pulito. In questa era, in cui i programmi per famiglie sono sempre di meno, The Voice Kids è sembrata la proposta perfetta. E per la finale ci sarà anche una bella sorpresa per il pubblico: arriva Mr Rain.

Mr Rain alla finale di The voice Kids

Dopo il grande successo e il terzo posto a Sanremo, il brano Supereroi di Mr Rain è entrato davvero nel cuore di tutti. Il suo coro, delizioso, visto sul palco dell’Ariston è amatissimo anche da tutti i bambini. Una scelta perfetta quindi, quella di averlo anche nella finale di The Voice. A dare le anticipazioni, è sempre Tvblog, che rivela con qualche giorno di anticipo, quello che succederà nella finale del programma di Rai 1 in onda sabato 11 marzo 2023.

Tra l’altro, bisogna anche notare che in questa stagione, Rai 1 ha fatto delle proposte interessanti al sabato sera, forse un po’ ripetitive, ma il pubblico ha apprezzato show puliti e non volgari, dove le polemiche non entrano, come sono stati Tale e quale e The Voice. Numeri non da leader per il sabato sera ma numeri dignitosi contro una concorrenza molto forte.

Vi ricordiamo quindi che la finale di The Voice Kids con l’elezione del vincitore o della vincitrice ci aspetta sabato sera su Rai 1.