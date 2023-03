Matrimonio a prima vista Italia 7 spoiler: chi sposa chi, le coppie

Chi sposa chi nella seconda puntata di Matrimonio a prima vista Italia 7? Ecco anticipazioni e spoiler di quello che vedremo il 15 marzo nel secondo episodio

Sarà una edizione diversa dalle altre, quella di Matrimonio a Prima vista Italia che vedremo in onda da questa sera su Real Time. Il programma infatti cambia un po’ il meccanismo, in particolare nel giorno del matrimonio. Oggi 8 marzo 2023 assisteremo a qualcosa di mai visto prima: nel primo episodio infatti, le tre spose e i tre sposi si incontreranno per la prima volta. Ebbene si. Se in passato, i protagonisti di Matrimonio a prima vista Italia, si vedevano nel giorno del matrimonio e si sposavano in giorni e location diverse, in Matrimonio a prima vista Italia 7, tutto cambia. Chi sposa chi? E’ questa la domanda che il pubblico si farà alla fine del primo episodio del programma, visto che le tre spose, saranno riunite insieme prima di incontrare i tre sposi che a loro volta, sono davanti all’officiante, in attesa di vedere chi sarà la “moglie” prescelta. Un esperimento nell’esperimento, visto che la prima sposa si troverà davanti tre uomini e diverse e l’ultimo sposo rimasto, vedrà sfilare davanti a lui ben tre donne, senza sapere chi sarà la sua sposa. Come andrà a finire nel giorno del matrimonio, lo vedremo nella seconda puntata di Matrimonio a prima vista Italia 7 che ci aspetta il 15 marzo 2023. Ma per i più curiosi, ecco le nostre anticipazioni. Vi ricordiamo infatti che Matrimonio a prima vista Italia 7 è su Discovery Plus.

Matrimonio a prima vista Italia 7: chi sposa chi

La prima sposa a sfilare sul prato verde, nel giorno delle nozze, sarà Simona Viola. Una donna indipendente, donna in carriera, che sembrerà soddisfatta nel vedere il ben Gennaro. E’ infatti il cameriere lo sposo prescelto per Simona. Gennaro Vergara sembra avere, almeno fisicamente, tutti i requisiti che Simona cerca. Il giorno del matrimonio tra i due ci sarà una bella intesa ma finirà molto presto, visto che Simona inizierà ben presto a vivere nel peggiore dei modi questo esperimento, mentre Gennaro non saprà cogliere i segnali, troppo convinto delle sue potenzialità o forse troppo positivo e desideroso di mettersi in gioco.

La seconda coppia che si formerà nella prima puntata di Matrimonio a prima vista Italia 7 è quella formata da Mattia Benedetto e Giulia Martello. Lei raggiante, sorridente e felice nel giorno delle nozze, sarà inizialmente felice del suo sposo Mattia. A sua volta il bell’ingegnere, si renderà conto di avere al suo fianco la sposa più sorridente e leggerà molto in quegli occhi. Purtroppo però l’idillio non durerà molto perchè Giulia, pur non rivelandolo a Mattia subito, si renderà conto di non essere attratto da lui. E per questo, la loro conoscenza, virerà sull’amicizia. Il problema è che Giulia non sarà onesta e sincera fino in fondo e questo potrebbe cambiare tutto…

La terza coppia che vedremo formarsi solo nel secondo episodio di Matrimonio a prima vista Italia, è quella formata da Irene e Matteo. Matteo vedrà scorrere davanti a lui ben tre spose, e alla fine ecco la sua Irene Pigneri. Non ha dubbi Matteo: è Irene la sposa più bella e non poteva essere più fortunato. Dello stesso parere anche i parenti della bella napoletana adottata da Milano. Una coppia che sembrerà funzionare sin dal giorno 1. Attrazione fisica, empatia, romanticismo, stesso mood: tra Irene e Matteo sembrerà funzionare tutto alla perfezione. Ma andrà bene fino alla fine?

La seconda puntata di Matrimonio a prima vista Italia 7 ci aspetta il 15 marzo 2023 su Real Time ma intanto, nei link che vi abbiamo mostrato in precedenza, ci sono molte anticipazioni relative a quello che succederà nelle prossime puntate del reality di Discovery.