Oriana sta per cedere: Daniele troppo freddo e i dubbi su questo rapporto sono tanti

Oriana Marzoli vorrebbe molto di più da parte di Daniele: la relazione dovrebbe evolversi ma non sta succedendo

Ieri sembrava esser stata una giornata positiva, dopo una mattinata burrascosa, tra Oriana Marzoli e Daniele dal Moro. Ma il sereno tra i due, è durato ben poco. Il motivo è chiaro: Oriana, dopo questo lungo periodo di conoscenza, vorrebbe maggiori attenzioni, vorrebbe passare allo step successivo. Ma tutto questo non è successo tanto che la Marzoli proprio ieri, raccontava a Luca Onestini di come Daniele le avesse promesso di dormire insieme a lei la notte del suo compleanno, come se fosse un regalo, come se le dovesse qualcosa. Onestini le ha spiegato che ogni persona è fatta a modo suo e che magari Daniele è così freddo anche nella vita reale ma per Oriana, che invece è decisamente più passionale e travolgente, questo rapporto non sta andando nella giusta direzione. Oggi pomeriggio la Marzoli ne ha voluto parlare direttamente con Daniele, senza alzare i toni ma solo provando a spiegargli per l’ennesima volta il suo punto di vista, anche perchè ha bisogno di fare chiarezza. “Vedo che le cose non sono naturali tra di noi” ha detto Oriana in giardino a Daniele, chiedendo l’ennesimo confronto con il Dal Moro: “Quando ti fidavi da me, ti lasciavi più andare”, sottolineando così di sentire giorno dopo giorno sempre più mancanze da parte sua. Eppure ieri c’era stato un forte riavvicinamento, tanto che i fan della coppia erano rimasti parecchio perplessi, e qualcuno aveva anche ipotizzato che Daniele lo avesse fatto solo perchè sa che con Oriana già in finale, potrebbe avere molti voti a suo favore…

Oriana inizia a essere stanca dell’atteggiamento di Daniele dal Moro

Daniele è sembrato un po’ stupito dalle parole della Marzoli, visto che come vi avevamo raccontato appunto, ieri c’era stato un certo avvicinamento. Oriana ha spiegato che da due settimane a questa parte, ha iniziato a riflettere sul loro rapporto e ha capito che – nonostante il forte interesse provato nei suoi confronti – ci sono alcune cose che non le piacciono e che non le permettono di stare serena: “Se tu sei così ci sta, ma se a me non va bene lo dico”. “Stare insieme vuol dire passare del tempo con l’altra persona e adesso noi non passiamo del tempo insieme”. Ribadendo di aver bisogno di più attenzioni, di più affetto e considerazione conclude: “Per me ora non è abbastanza”.