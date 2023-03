Antonella Fiordelisi triste e sconsolata senza Edoardo si consola in modo bizzarro

Primo giorno senza Edoardo Donnamaria per Antonella Fiordelisi nella casa del Grande Fratello VIP 7: ecco come sta reagendo

Se Edoardo Donnamaria si è detto molto provato nella sua prima intervista dopo la squalifica dal GF VIP, ad Antonella nella casa non vanno meglio le cose. Il romano sente la mancanza della sua fidanzata e anche la Fiordelisi sta male, soprattutto perchè si sente in colpa per l’uscita di Edoardo. Oggi Donnamaria ha parlato in radio di quanto senta già la mancanza di Antonella Fiordelisi mentre la bella influencer si è in qualche modo organizzata per sentire lo stesso la sua presenza. Ha quindi preso la foto di Edoardo Donnamaria e si è fatta un bel santino da mettere al bordo del letto. Questo l’ha consolata solo in parte, è chiaro. Questa mattina infatti, appena sveglia, ha provato a spiegare ai suoi compagni quello che sta provando: “Mi sembra vuota la Casa senza Edoardo” afferma con la voce spezzata e mostrandosi visibilmente commossa la bella Fiordelisi.

Antonella Fiordelisi: il primo giorno in casa senza Edoardo Donnamaria

E’ stata Nikita a raggiungere poi questa mattina Antonella mentre era fuori da sola in giardino e a spiegarle che le cose andranno meglio nelle prossime ore, anche perchè ormai manca poco, questo gioco sta per finire e presto tutti torneranno alla vita reale. “Vi vedrete fuori” le dice consolandola dolcemente e facendole sentire tutto il suo affetto.

La schermitrice, tra una riflessione e l’altra, si dice grata dei sei mesi passati con lui, e immagina la sua quotidianità con lo speaker una volta concluso questo percorso. Nikita, per farle tornare il sorriso, le ricorda i momenti più belli passati con Edoardo Donnamaria, e cerca di tirarle su il morale per proseguire al massimo la sua avventura. Anche Edoardo Tavassi in queste ore ha cercato di consolare Antonella, nonostante tra di loro non ci sia mai stato un grande rapporto. Comprende però tutto il dolore che la Fiordelisi sta provando e non vuole infierire, anzi. Visto che sa che Edoardo ci terrebbe, le sta vicino. “Questa è una prova che ti servirà a capire quanto è importante lui per te” le dice cercando di pensare al sentimento che li lega. L’ha poi invitata a pensare che presto si vedranno fuori, a immaginare quello che faranno una volta fuori insieme. E la invita anche a divertirsi e a vivere in modo spensierato i giorni che restano nel gioco. La Fiordelisi è ancora preoccupata però per Edoardo e spera che lui non l’abbia presa male e che stia bene. “Io mi auguro che non lo giudichino per questa cosa ma per tutto il percorso che ha fatto” ha detto parlando con Alberto. “Io so che lui mentalmente non ce la faceva più per cui spero che stia bene con la sua famiglia, con il suo cane, con la sua migliore amica” ha continuato Antonella.