Amici 22 spoiler prima puntata: eliminazione e ballottaggio, cosa succederà

Ecco tutto quello che è successo nella prima puntata del serale di Amici 22 in onda il 18 marzo 2023 su Canale 5: spoiler e anticipazioni, eliminazione e ballottaggio

Pubblico presente in studio e tanti spoiler per la prima puntata del serale di Amici 22 che andrà in onda il 18 marzo 2023. La puntata è stata registrata ieri per cui già da ore si conoscono molti dettagli su quello che è successo nel primo appuntamento con il talent di Maria de Filippi. Come era stato anticipato dalla conduttrice, nella prima puntata del serale di Amici 22 ci sono state due eliminazioni. La prima è arrivata davanti al pubblico, per cui siamo in grado di dirvi chi ha lasciato la scuola. E poi come sempre c’è stato un ballottaggio che si è concluso con il ritorno di tutti gli allievi nella casetta. E solo lì hanno avuto comunicazione del risultato, per cui scopriremo il nome del secondo eliminato o della seconda eliminata solo domani sera mentre il programma va in onda. Chi volesse conoscere alcune delle anticipazioni della prima puntata di Amici 22, può comunque leggere queste nostre anticipazioni!

Amici 22 spoiler prima puntata 18 marzo 2023: tutto quello che succederà

Il pubblico presente in studio ha rivelato che è stata una serata all’insegna della squadra capitanata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. La prima manche ha visto protagoniste la squadre capitanate dalla maestra e da Zerbi e quella di Emanuel Lo e Lorella Cuccarini. Alla fine di questa manche, come era abbastanza prevedibile, l’anello debole della squadra di Emanuel Lo e Lorella Cuccarini era Megan che ha lasciato la scuola. E’ stata lei la prima eliminata. Per Megan però anche una bella sorpresa: le è stata offerta una borsa di studio per studiare 5 settimane a New York.

Amici 22 spoiler prima puntata 18 marzo 2023: il ballottaggio

Le altre sfide hanno visto sempre la vittoria di Rudy e Celentano e al ballottaggio ci sono finiti gli allievi delle altre squadre. Per la squadra di Arisa e Todaro finisce al ballottaggio finale, Federica. Mentre per la squadra di Lorella Cuccarini, un’altra cosa molto prevedibile, finisce al ballottaggio NDG. Non sappiamo chi è l’allievo che si è salvato anche perchè ci sono i voti dei tre giudici di cui conosciamo ancora molto poco i gusti. Ma se dovessimo basarci su quello che è successo durante l’anno e sui voti che i professori hanno sempre dato ai ragazzi, verrebbe da pensare che a restare nella scuola sia stata Federica. Bisognerà però vedere se non è stata la strategia a prevalere, visto che Federica è molto forse, forse qualche prof potrebbe aver giocato d’astuzia. Vedremo.

Vi ricordiamo che la prima puntata del serale di Amici 22 andrà in onda domani sera su Canale 5 mentre oggi, 17 marzo 2023, al posto di Uomini e Donne andrà in onda una puntata speciale del talent di Maria de Filippi che ci racconterà qualcosa in più dei ragazzi in vista del programma in prima serata.