L’esultanza di Edoardo Tavassi per Micol in finale è virale: dopo corsa e abbracci è ko (VIDEO)

Edoardo Tavassi festeggia per la vittoria di Micol al televoto e la sua esultanza diventa virale sui social: ecco il video

A quanto pare se lo aspettavano davvero in pochi anche nella casa del Grande Fratello VIP 7, il passaggio di Micol Incorvaia alla finale come seconda finalista. Nella casa non si vedono le percentuali di voto, e nelle passate settimane, Micol, aveva avuto punteggi molto bassi, per questo il pubblico aveva pensato che non avesse chance di andare avanti contro Nikita o Antonella. Quello che mille e mille edizioni del reality non ha insegnato, è che in momento decisivi come quello di ieri sera, a votare, non sono i fan del singolo personaggio, ma come ha detto Giulia Salemi, anche i vari fandom. E Micol, che ha dalla sua l’amicizia con Oriana Marzoli e il fidanzamento con Tavassi, si è accaparrata tutti i voti degli #incorvassi e quelli di Oriana, che domina da vera regina in questa settima edizione del GF VIP. In casa ovviamente, la notizia di Micol seconda finalista, è stata accolta con urla di gioia e massimo gaudio. In pochi si aspettavano il suo passaggio, nello scontro titanico contro Antonella e Nikita. E invece, con il 33 % Micol è stata eletta la seconda finalista, quante possibilità abbia poi di vincere realmente, è difficile da dirsi, perchè la vittoria di questa edizione del GF VIP sembra nelle mani di Oriana Marzoli, da tempo.

Il più felice per il passaggio di Micol in finale, ma anche per il fatto che la ragazza abbia battuto due pezzi da novanta come Nikita e Antonella, è stato chiaramente Edoardo Tavassi; il romano, non appena ha sentito fare il nome di Micol, ha iniziato una sorta di corsa agli ostacoli, superando il divano, una poltrona, un tavolino, rischiando quasi di farsi male. Ma voleva arrivare per primo, per abbracciare Micol e festeggiare con lei questo importante traguardo. Come potrete immaginare, il video di questo momento, è diventato virale. Anche perchè alla fine, Edoardo era tutto rosso in faccia, non aveva più fiato e quasi sveniva dall’emozione ma anche dallo sforzo fatto.

Tutta la felicità di Edoardo Tavassi per Micol seconda finalista del GF VIP

Anche la Casa scopre finalmente che la seconda finalista è Micol… e l'emozione è incontenibile! 😍💥 #GFVIP pic.twitter.com/4kK9l3v98e March 16, 2023

Non tutto il pubblico ha accolto con il medesimo entusiasmo questa notizia. Sono molti infatti a credere che Micol non meritasse la finale, che prima di lei c’erano ben altri concorrenti che meritavano quel posto, Antonella o Nikita ad esempio. Ma il pubblico è sovrano e il pubblico ha deciso. Ci sono ancora tre posti per la finale e niente è scontato, in questa edizione più che mai.