Daniele torna sui social dopo la squalifica e polemizza ancora tirando in ballo Oriana

E' tornato sui social Daniele dal Moro dopo la squalifica dal Grande Fratello VIP 7 e mostrando il video con Oriana, polemizza

Pubblico diviso dopo la decisione del Grande Fratello VIP 7 in merito alla squalifica di Daniele dal Moro. Per diverse ragioni: c’è chi pensa che non abbia senso arrivare a prendere queste decisioni a 2 settimane dalla fine, visto che tutti i concorrenti si sono comportati male e forse avrebbero meritato di essere squalificati prima ( fatte le dovute eccezioni). C’è chi pensa invece che Daniele abbia ricevuto un trattamento privilegiato per troppo tempo e che sia stato persino troppo tempo in casa, rispetto a quello che è stato il suo modo di fare. E c’è chi invece non trova giusto il modo in cui Dal Moro è stato trattato: squalificato senza possibilità di spiegarsi, di salutare i compagni. Ed effettivamente Daniele, è tornato subito sui social, mostrando i video che sarebbero i video incriminati, e spiegando che non c’era minimamente nelle sue intenzioni, quella di fare del male a Oriana. Lo avevamo detto anche noi, vedendo il video, i modi sono quelli di due persone che stanno scherzando, esagerando forse, ma che hanno una tale complicità che può permettere loro di farlo. Bello da vedere a casa? Forse no. Da squalifica? C’è stato certamente di peggio, il problema è che nessuno al momento nella casa, ha capito che il 90% dei comportamenti avuti in sei mesi, sono stati del tutto intollerabili, per cui neanche si rendono conto di ciò che è giusto e di cosa no. Una colpa che non è solo loro. Ma i concorrenti la devono dividere con autori, produzione, conduttore che ha permesso molto di peggio, senza battere ciglio. Perchè ricordiamoci tutti che se non ci fosse stato l’intervento di Piersilvio Berlusconi, sui social si parlerebbe dello squallido modo di comportarsi dei concorrenti, e si chiederebbe una squalifica al minuto.

Daniele torna sui social dopo la squalifica

Daniele dal Moro ieri ha prima condiviso un post, spiegando un po’ quello che è il suo punto di vista. Poi nelle storie, ha mostrato il video incriminato, quello che gli è valso la squalifica. Ha fatto notare che si trattava di uno scherzo: “Se non posso più nemmeno giocare con la ragazza con cui rido, scherzo e convivo e litigo da 5 mesi allora non chiamatelo più nemmeno reality” ha detto il Dal Moro. E poi: “Andate a chiedere a Oriana se le stavo facendo del male.”